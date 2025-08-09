Más Información
El New York Times exhibe cómo el Cártel de Sinaloa sigue enviando fentanilo a EU; cambia a cargas pequeñas e idea métodos creativos
Aranceles de Trump: EU presiona a países para obtener concesiones a empresas aliadas, reporta el Washington Post
Calor, lluvias, granizo y actividad eléctrica: el clima que predominará la tarde-noche de este sábado 9 de agosto en CDMX
Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice
Herederos de AMLO y Calderón intercambian acusaciones; desde "tu papá se robó la Presidencia" hasta "explica cómo se enriqueció el tuyo"
FEADLE confirma que homicidio del periodista Antonio de la Cruz fue por su labor; faltan órdenes de aprehensión por cumplimentar
Defensa modifica manejo de fauna silvestre cercana al Tren Maya; implementará acciones con trato digno y respetuoso
En medio de lujos morenistas, Beatriz Gutiérrez Müller sube video limpiando; "las goteras, el trapeador y yo"
Un grupo de ladrones enmascarados robó alrededor de 7 mil dólares en muñecos Labubu de una tienda en el área de Los Ángeles esta semana, reportaron las autoridades.
El incidente tuvo lugar el miércoles en una tienda en La Puente, una ciudad a unos 29 kilómetros (18 millas) al este de Los Ángeles, informó la policía del condado.
El departamento dijo que los sospechosos utilizaron una camioneta Toyota Tacoma robada en el incidente, la cual fue recuperada poco después. La agencia investiga el caso.
Los Labubu, un juguete creado por el artista nacido en Hong Kong, Kasing Lung, se han convertido en un artículo de colección popular una década después de que los "monstruos dentudos" fueran introducidos por primera vez.
Lee también Decomiso de fentanilo sube 25% en EU; logra nivel récord en primeros 200 días de Trump, reporta el FBI
"Estamos en shock"
El vendedor de juguetes One Stop Shop dijo en una publicación de Instagram que los ladrones "se llevaron todo nuestro inventario y destrozaron nuestra tienda".
La tienda publicó imágenes de vigilancia que muestran a un grupo de personas con sudaderas con capucha y cubiertas faciales irrumpiendo. Se ve a los sospechosos revisando artículos y sacando cajas de la tienda.
"Estamos todavía en shock", dijo la tienda en su publicación, instando a la gente a ayudarles a encontrar a los ladrones.
Zoológico de Alemania sacrifica a cachorros de tigre siberiano; estos felinos están en riesgo de extinción
es/mcc