Un grupo de ladrones enmascarados robó alrededor de 7 mil dólares en muñecos Labubu de una tienda en el área de Los Ángeles esta semana, reportaron las autoridades.

El incidente tuvo lugar el miércoles en una tienda en La Puente, una ciudad a unos 29 kilómetros (18 millas) al este de Los Ángeles, informó la policía del condado.

El departamento dijo que los sospechosos utilizaron una camioneta Toyota Tacoma robada en el incidente, la cual fue recuperada poco después. La agencia investiga el caso.

Los Labubu, un juguete creado por el artista nacido en Hong Kong, Kasing Lung, se han convertido en un artículo de colección popular una década después de que los "monstruos dentudos" fueran introducidos por primera vez.

Lee también Decomiso de fentanilo sube 25% en EU; logra nivel récord en primeros 200 días de Trump, reporta el FBI

Los Labubus se convirtieron en artículos de colección. Foto: Especial

"Estamos en shock"

El vendedor de juguetes One Stop Shop dijo en una publicación de Instagram que los ladrones "se llevaron todo nuestro inventario y destrozaron nuestra tienda".

La tienda publicó imágenes de vigilancia que muestran a un grupo de personas con sudaderas con capucha y cubiertas faciales irrumpiendo. Se ve a los sospechosos revisando artículos y sacando cajas de la tienda.

"Estamos todavía en shock", dijo la tienda en su publicación, instando a la gente a ayudarles a encontrar a los ladrones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mcc