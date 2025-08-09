Más Información

En Alemania, el zoológico de informó que tres cachorros de tuvieron que ser sacrificados, luego de que fueron abandonados por su madre, que dejó de amamantarlos.

Tras dar a luz el miércoles, la tigresa Yushka al principio "cuidó de su progenie de manera ejemplar", explicó la institución del este de Alemania.

Sin embargo, desde el jueves se "desentendió de sus crías", su primera camada, y dejó de alimentarlas.

La decisión de sacrificarlas se tomó después de dos días en los que los cachorros "se fueron debilitando cada vez más".

El zoo tuvo que asumir una "gran responsabilidad" para evitar a los pequeños "una muerte por inanición", explicó el veterinario Andreas Bernhard.

Tigres siberianos, los felinos más grandes del mundo, en riesgo de extinción

La interrupción de la "sin motivo aparente" forma parte del "comportamiento de las inexpertas en el reino animal", señaló el director del zoológico, Jörg Junhold.

Los tigres siberianos, también llamados tigres del Amur, son los felinos más grandes del mundo y viven principalmente en el Lejano Oriente ruso, donde están amenazados de .

En julio, otro parque zoológico alemán, el de Núremberg, sacrificó a 12 de sus babuinos alegando que su recinto estaba sobrepoblado.

