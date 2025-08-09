Más Información

El New York Times exhibe cómo el Cártel de Sinaloa sigue enviando fentanilo a EU; cambia a cargas pequeñas e idea métodos creativos

El New York Times exhibe cómo el Cártel de Sinaloa sigue enviando fentanilo a EU; cambia a cargas pequeñas e idea métodos creativos

Aranceles de Trump: EU presiona a países para obtener concesiones a empresas aliadas, reporta el Washington Post

Aranceles de Trump: EU presiona a países para obtener concesiones a empresas aliadas, reporta el Washington Post

Se registran 447 asesinatos en primera semana de agosto; primer día del mes, fue el más violento

Se registran 447 asesinatos en primera semana de agosto; primer día del mes, fue el más violento

Entre globos y flores sepultan al niño Fernando, quien fuera retenido por una deuda de mil pesos

Entre globos y flores sepultan al niño Fernando, quien fuera retenido por una deuda de mil pesos

Isaac Del Toro, tras conquistar la Vuelta a Burgos; "es un orgullo representar a México", asegura

Isaac Del Toro, tras conquistar la Vuelta a Burgos; "es un orgullo representar a México", asegura

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

Herederos de AMLO y Calderón intercambian acusaciones; desde "tu papá se robó la Presidencia" hasta "explica cómo se enriqueció el tuyo"

Herederos de AMLO y Calderón intercambian acusaciones; desde "tu papá se robó la Presidencia" hasta "explica cómo se enriqueció el tuyo"

FEADLE confirma que homicidio del periodista Antonio de la Cruz fue por su labor; faltan órdenes de aprehensión por cumplimentar

FEADLE confirma que homicidio del periodista Antonio de la Cruz fue por su labor; faltan órdenes de aprehensión por cumplimentar

Defensa modifica manejo de fauna silvestre cercana al Tren Maya; implementará acciones con trato digno y respetuoso

Defensa modifica manejo de fauna silvestre cercana al Tren Maya; implementará acciones con trato digno y respetuoso

En medio de lujos morenistas, Beatriz Gutiérrez Müller sube video limpiando; "las goteras, el trapeador y yo"

En medio de lujos morenistas, Beatriz Gutiérrez Müller sube video limpiando; "las goteras, el trapeador y yo"

Cuitláhuac Vásquez: Un asesinato con extrema violencia y una presunta venganza; esto es lo que sabemos

Cuitláhuac Vásquez: Un asesinato con extrema violencia y una presunta venganza; esto es lo que sabemos

Marcha por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas avanza sobre Reforma; afecta Línea 7 del Metrobús

Marcha por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas avanza sobre Reforma; afecta Línea 7 del Metrobús

Miami. El en Estados Unidos subió un 25% interanual y alcanzó un nivel récord en los primeros 200 días de la Administración del presidente , aseguró el director del FBI, Kash Patel, quien agregó que trabajará con las Fuerzas Armadas para elevar las incautaciones.

El funcionario reportó que han confiscado mil 500 kilogramos de esta desde que Trump asumió la presidencia el 20 de enero a la fecha, lo que equivale a suficientes dosis letales para matar a más de 113.8 millones de estadounidenses, según sus cálculos.

"Los decomisos hasta la fecha han incrementado un 25% frente al mismo periodo del año pasado, más que nunca. Esperamos trabajar con nuestros socios, el secretario de Defensa () y el DoD (Departamento de Defensa) para conseguir incluso más", señaló Patel en sus redes sociales.

Lee también

El director del FBI agradeció por "las nuevas autoridades" a Trump, quien defendió el viernes enviar tropas contra los en América Latina, una maniobra que ampliaría su guerra contra el fentanilo, que elaboran estas agrupaciones criminales con precursores químicos de China, según Washington.

La fiscal general de EU, Pam Bondi, junto con funcionarios de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Fiscalía del Distrito de Nuevo México, anuncia arrestos e incautaciones de drogas en un operativo encubierto de fentanilo en Nuevo México, durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia en Washington, D.C., EU, el 6 de mayo de 2025. Bondi declaró que agentes federales incautaron 4 millones de dólares estadounidenses y varios millones de pastillas de fentanilo. Foto: EFE
La fiscal general de EU, Pam Bondi, junto con funcionarios de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Fiscalía del Distrito de Nuevo México, anuncia arrestos e incautaciones de drogas en un operativo encubierto de fentanilo en Nuevo México, durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia en Washington, D.C., EU, el 6 de mayo de 2025. Bondi declaró que agentes federales incautaron 4 millones de dólares estadounidenses y varios millones de pastillas de fentanilo. Foto: EFE

"Un juego difícil"

El mandatario reconoció que "libran un juego difícil", pero no dio más detalles del operativo horas después de que The New York Times publicara en exclusiva que ya habría firmado una orden secreta instruyendo al a utilizar la fuerza militar contra los carteles, de acuerdo con fuentes familiarizadas.

El director , quien no aclaró cómo cooperará el Departamento de Defensa contra esta droga, también reportó el arresto de más de mil 600 personas por "crímenes violentos contra los niños", incluyendo 270 arrestos por tráfico humano.

Lee también

Trump ha responsabilizado a los carteles, en particular a los de México, por las muertes de consumidores en , donde en 2024, último año del mandato de , hubo 80 mil 400 decesos por sobredosis, aunque fue una reducción del 27% respecto al año anterior y el nivel más bajo desde 2019.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2025: Para estos mexicanos será obligatorio tramitar nueva CURP. Requisitos. Foto: Adobe /RENAPO

CURP biométrica 2025: Para estos mexicanos será obligatorio tramitar nueva CURP. Requisitos

Pensión Bienestar reduce edad para registro: ¿Qué programa es y cuánto ofrece? Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar reduce edad para registro: ¿Qué programa es y cuánto ofrece? Requisitos

Pasaporte mexicano. Foto: iStock/mirsad sarajlic

Nuevo sistema de visa electrónica en México comienza el 9 de agosto: ¿Quiénes la necesitan?

Visa americana. iStock/ LightFieldStudios

¿Quieres la ciudadanía? Estados Unidos advierte que fraude matrimonial se castiga con cárcel y multas

Museo de Arte de Denver.

Guía para visitar el Museo de Arte de Denver: Costos, exposiciones y qué saber antes de ir