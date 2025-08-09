Miami. El decomiso del fentanilo en Estados Unidos subió un 25% interanual y alcanzó un nivel récord en los primeros 200 días de la Administración del presidente Donald Trump, aseguró el director del FBI, Kash Patel, quien agregó que trabajará con las Fuerzas Armadas para elevar las incautaciones.

El funcionario reportó que han confiscado mil 500 kilogramos de esta droga sintética desde que Trump asumió la presidencia el 20 de enero a la fecha, lo que equivale a suficientes dosis letales para matar a más de 113.8 millones de estadounidenses, según sus cálculos.

"Los decomisos hasta la fecha han incrementado un 25% frente al mismo periodo del año pasado, más que nunca. Esperamos trabajar con nuestros socios, el secretario de Defensa (Pete Hegseth) y el DoD (Departamento de Defensa) para conseguir incluso más", señaló Patel en sus redes sociales.

El director del FBI agradeció por "las nuevas autoridades" a Trump, quien defendió el viernes enviar tropas contra los carteles del narcotráfico en América Latina, una maniobra que ampliaría su guerra contra el fentanilo, droga que elaboran estas agrupaciones criminales con precursores químicos de China, según Washington.

La fiscal general de EU, Pam Bondi, junto con funcionarios de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Fiscalía del Distrito de Nuevo México, anuncia arrestos e incautaciones de drogas en un operativo encubierto de fentanilo en Nuevo México, durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia en Washington, D.C., EU, el 6 de mayo de 2025. Bondi declaró que agentes federales incautaron 4 millones de dólares estadounidenses y varios millones de pastillas de fentanilo. Foto: EFE

"Un juego difícil"

El mandatario reconoció que "libran un juego difícil", pero no dio más detalles del operativo horas después de que The New York Times publicara en exclusiva que ya habría firmado una orden secreta instruyendo al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los carteles, de acuerdo con fuentes familiarizadas.

El director FBI, quien no aclaró cómo cooperará el Departamento de Defensa contra esta droga, también reportó el arresto de más de mil 600 personas por "crímenes violentos contra los niños", incluyendo 270 arrestos por tráfico humano.

Trump ha responsabilizado a los carteles, en particular a los de México, por las muertes de consumidores en Estados Unidos, donde en 2024, último año del mandato de Joe Biden, hubo 80 mil 400 decesos por sobredosis, aunque fue una reducción del 27% respecto al año anterior y el nivel más bajo desde 2019.

