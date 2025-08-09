Más Información

Defensa modifica manejo de fauna silvestre cercana al Tren Maya; implementará acciones con trato digno y respetuoso

Defensa modifica manejo de fauna silvestre cercana al Tren Maya; implementará acciones con trato digno y respetuoso

México no aceptaría participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio: SRE; "cada quien debe trabajar en su país"

México no aceptaría participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio: SRE; "cada quien debe trabajar en su país"

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

Herederos de AMLO y Calderón intercambian acusaciones; desde "tu papá se robó la Presidencia" hasta "explica cómo se enriqueció el tuyo"

Herederos de AMLO y Calderón intercambian acusaciones; desde "tu papá se robó la Presidencia" hasta "explica cómo se enriqueció el tuyo"

Isaac del Toro conquista la Vuelta a Burgos con épica remontada; superó una caída y un pinchazo

Isaac del Toro conquista la Vuelta a Burgos con épica remontada; superó una caída y un pinchazo

Repuntan defunciones, tras dos años a la baja

Repuntan defunciones, tras dos años a la baja

Un hombre fue aprehendido en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero en posesión de varias dosis de ; estaría relacionado con un grupo generador de violencia en la demarcación, dedicado al narcomenudeo vía redes sociales.

En un despliegue policíaco para el combate a la compra y venta de droga en la colonia Tepeyac Insurgentes, se detectó a un hombre con una bolsa en avenida Insurgentes Norte, entre avenida Ricarte y calle Montiel.

Los oficiales se acercaron al sospechoso y al realizarle una revisión conforme a los protocolos, se le encontraron tres bolsas con marihuana y otra bolsa de plástico que contenía 67 capsulas transparentes con una sustancia sólida en piedra, además de dinero en efectivo.

Lee también

El hombre fue detenido por la posesión de los narcóticos e informado de sus derechos, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El detenido formaría parte de un grupo delictivo generador de violencia que opera en Gustavo A. Madero.

La organización está dedicada a ofrecer drogas a través de redes sociales que entregaba en distintas partes de la Ciudad de México, aseguró la SSC.

Lee también

El sujeto de 53 años fue presentado ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses