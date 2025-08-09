Un hombre fue aprehendido en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero en posesión de varias dosis de droga; estaría relacionado con un grupo generador de violencia en la demarcación, dedicado al narcomenudeo vía redes sociales.

En un despliegue policíaco para el combate a la compra y venta de droga en la colonia Tepeyac Insurgentes, se detectó a un hombre con una bolsa en avenida Insurgentes Norte, entre avenida Ricarte y calle Montiel.

Los oficiales se acercaron al sospechoso y al realizarle una revisión conforme a los protocolos, se le encontraron tres bolsas con marihuana y otra bolsa de plástico que contenía 67 capsulas transparentes con una sustancia sólida en piedra, además de dinero en efectivo.

Lee también Implementa FGJ de la CDMX modelo de combate a la corrupción interna

El hombre fue detenido por la posesión de los narcóticos e informado de sus derechos, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El detenido formaría parte de un grupo delictivo generador de violencia que opera en Gustavo A. Madero.

La organización está dedicada a ofrecer drogas a través de redes sociales que entregaba en distintas partes de la Ciudad de México, aseguró la SSC.

Lee también ¿Cuáles son los 10 Cetram con más ambulantes en la CDMX?

El sujeto de 53 años fue presentado ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot