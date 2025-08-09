En la Ciudad de México, los Centros de Transferencia Modal (Cetram) alberga a ambulantes cuya expansión molesta a usuarios.

EL UNIVERSAL publicó que en 24 hay 4 mil 458 comerciantes informales, según datos del Organismo Regulador de Transporte (ORT).

Pero ¿Cuáles son los que tienen más ambulantes?

Los 10 Cetram con más ambulantes

Según la información obtenida vía transparencia el paradero con más ambulantaje es Indios Verdes con mil 250 informales que se localiza en la alcaldía Gustavo A. Madero, pero tiene conexión con varias rutas de transporte del Estado de México.

Lee también Brugada anuncia reordenamiento del ambulantaje en los Cetram; modernizarán y mejorarán paraderos de CDMX, dice

Le sigue Pantitlán con 738, el cual está localizado entre las alcaldías Iztacalco y Pantitlán, y conecta también con el Estado de México.

El tercero es La Raza con 535. Está ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El cuarto es Tasqueña, con 435, que está en la alcaldía Coyoacán.

El quinto Zaragoza con 411 informales. Se localiza en la alcaldía Venustiano Carranza.

Lee también FOTOS: Sigue ambulantaje en Indios Verdes sin ser reordenado; manifiestan vendedores inconformidades

El sexto es Universidad, también en Coyoacán, con 334 ambulantes.

El séptimo es Constitución de 1917, en Iztapalapa, con 120 comerciantes informales.

El octavo es Santa Marta, en Iztapalapa, con 90.

El noveno Deportivo 18 de Marzo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, con 73.

Y el décimo Puerto Aéreo, en Venustiano Carranza, con 67 ambulantes.

La jefa de gobierno, Clara Brugada, señaló que se harán acciones en el Cetram para reordenar el comercio informal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot