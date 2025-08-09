La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fortalece el combate a la corrupción con el nuevo modelo de gestión de la Unidad de Asuntos Internos.

La estrategia consta de tres ejes

El primero busca brindar una mejor atención ciudadana, atendiendo inquietudes y brindando respeto a la gente.

El segundo se centra en dar prioridad a casos, haciendo la distinción entre faltas administrativas y actos de corrupción.

Y el tercero se basa en el acercamiento preventivo. Se realizarán visitas a las agencias del Ministerio Público para corregir posibles irregularidades.

La Fiscalía informó que este nuevo modelo cambia el enfoque anterior punitivo y reactivo por uno preventivo, de colaboración y pedagógico.

Acciones contra la corrupción

Al anunciar este nuevo modelo, la Fiscalía también informó de acciones contra la corrupción como la detención de elementos que han cometido malas prácticas o actos de corrupción, como el exagente del Ministerio Público Miguel “N”.

El exfuncionario se encuentra vinculado a proceso en el reclusorio Oriente por presuntamente haber solicitado o recibido dinero a cambio de devolver un vehículo ligado a una carpeta investigación, informó la FGJ.

Un juez de control impuso un mes para el cierre de las investigaciones en el proceso de Miguel, avisado del delito de ejercicio abusivo de funciones.

La FGJ capitalina reiteró que tiene un compromiso con el combate a la corrupción al interior de la propia institución y continuará trabajando en los mecanismos de control interno.

