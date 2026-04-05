Un juez de control de Tabasco ratificó la prisión preventiva oficiosa y vinculó a proceso al presunto líder del grupo criminal "La Barredora", Hernán Bermúdez Requena, "El Abuelo" o "Comandante H", por el delito de desaparición forzada.

También fijó un plazo de dos meses a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco para el cierre de la investigación complementaria, informaron fuentes ministeriales locales.

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Tras vencerse la ampliación del plazo constitucional con la finalidad de resolver su situación jurídica, Bermúdez Requena compareció este sábado en continuación de la audiencia inicial, conectado por videoconferencia desde el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, donde se encuentra preso desde mediados del año pasado.

El secretario de Seguridad Pública de Tabasco, durante el periodo del exgobernador Adán Augusto López Hernández, fue acusado hace unos días del delito de desaparición forzada de personas en un caso del que se giraron 19 órdenes de aprehensión, de las cuales 10 personas ya se encuentran vinculadas a proceso, entre ellas Hernán Bermúdez Requena.

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