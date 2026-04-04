El Grupo Interinstitucional (GI) anunció que, por orden de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) coordina la creación del Observatorio Permanente del Golfo de México, la cual es una iniciativa estratégica con el fin de monitorear el cambio climático, la biodiversidad y los riesgos ambientales.

De acuerdo con dicha dependencia, encabezada por Rosaura Ruiz, dicho Observatorio trabajará bajo un modelo integral que combina infraestructura de monitoreo en campo (boyas oceanográficas, estaciones meteorológicas y mareógrafos) con tecnología satelital, plataformas digitales y modelos predictivos para generar información científica en tiempo real.

El proyecto articula a las Universidades Nacional Autónoma de México (UNAM); Autónoma de Baja California (UABC); y Veracruzana (UV), entre otras; así como al Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE); El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), y el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (Centro GEO) y dependencias públicas para traducir el conocimiento científico en soluciones en beneficio de México.

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“Su propósito es vincular a las comunidades de investigación y a los tomadores de decisiones para generar políticas públicas basadas en evidencia y fomentar la participación comunitaria”, señaló.

Las autoridades indicaron que el Observatorio Permanente del Golfo de México tiene cuatro objetivos estratégicos que implican el monitoreo del cambio climático; gestionar recursos de cuidado de la biodiversidad; impulsar acciones de seguridad industrial y ambiental; y por último, fomentar la ciencia ciudadana, involucrando a las comunidades y estudiantes en la recolección de datos para la investigación y la vigilancia ambiental.

Recolectan casi 900 toneladas de hidrocarburo

El gobierno federal informó que en el litoral del Golfo de México, a este sábado, se ha logrado la recolección total de 894.2 toneladas de hidrocarburo, de las cuales 853.6 toneladas corresponden a playas y 40.6 toneladas al mar. Además, se implementará un Observatorio Permanente con la intención de monitorear las áreas afectadas por el derrame de petróleo ocurrido el mes pasado.

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De acuerdo con el Grupo Interinstitucional, continúa el operativo con acciones desplegadas en 48 playas, de las cuales 32 ya se encuentran sin arribazón (siete en Tabasco y 25 en Veracruz), resultado de trabajos de limpieza, contención y monitoreo.

A través de la coordinación de 3 mil 365 elementos de las dependencias que integran el Grupo Interinstitucional, se han llevado a cabo recorridos de manera reiterada en más de 630 kilómetros (km) de costa, así como operaciones marítimas y aéreas, incluyendo sobrevuelos de reconocimiento en la Sonda de Campeche y el complejo Cantarell.

Para la vigilancia y monitoreo se han empleado 25 buques y embarcaciones, 48 vehículos, nueve aeronaves, así como tres drones aéreos y tres submarinos. En materia de contención, actualmente se encuentran 2 mil metros de barrera, y se encuentran en tránsito alrededor de 17 mil metros con la finalidad de apoyar los esfuerzos de contención.

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“De manera complementaria, se mantienen recorridos en distintas zonas, incluyendo la franja fronteriza de Tamaulipas, donde se han atendido aproximadamente 15 kilómetros de litoral, así como labores de inspección en embarcaciones en zonas como el fondeadero de Coatzacoalcos para evitar posibles vertimientos”, indicó en un comunicado.

El Grupo Interinstitucional (GI) está conformado por las Secretarías de Marina (Semar); de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); de Energía (Sener); de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti); la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); Petróleos Mexicanos (Pemex); la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), así como autoridades estatales y municipales.

Fotos: Grupo Interinstitucional

Mientras que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) ha acudido a diversas localidades del estado de Veracruz para atender de manera directa a las y los pescadores de la región.

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En lo que respecta al sector ambiental, inspectores de Profepa y ASEA acudieron a la Playa de Peña Hermosa, localizada en el municipio de Tatahuicapan, donde constataron que Pemex realiza en conjunto con habitantes de la propia comunidad, el retiro de sargazo, cuya presencia ya es mínima.

Además, Profepa se está coordinando con comunidades y organizaciones civiles para recolectar información de cada lugar reportado con afectaciones. Y la Conanp hace labores de vigilancia permanente en las nueve Áreas Naturales Protegidas (ANPs) registradas en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.

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