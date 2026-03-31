Un juez de control de Villahermosa dictó prisión a Hernán Bermúdez Requena, “El Abuelo” o “Comandante H”, presunto líder de “La Barredora”, por el delito de desaparición forzada de personas que la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) le imputó este martes.

El exsecretario de Seguridad Pública de la entidad compareció por videoconferencia desde el penal del Altiplano, donde este preso desde septiembre del año pasado, en audiencia sobre un nuevo proceso penal en su contra.

Durante la diligencia, el juez de control le ratificó la prisión preventiva y concedió a la defensa del exmando policiaco la ampliación del plazo constitucional para resolver situación jurídica.

Por lo que, será el 4 de abril que cuando el juez de la causa determine si vincula a proceso a Bermúdez Requena, por el delito de desaparición forzada de personas.

Lee también Agricultor pide lluvia para salvar cosechas; crisis hídrica golpea al campo en Tamaulipas

Así lo informó la Fiscalía en un comunicado, tras la audiencia de formulación de imputación, en la que el Fiscal del Ministerio Público presentó los datos de prueba pertinentes ante el Juez de Control.

Señaló que el equipo de defensa del imputado solicitó la ampliación del término constitucional para que sea resuelta su situación jurídica, por lo que, debido a la naturaleza del delito, el Juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el detenido permanecerá en el centro de reinserción social en espera de la continuación de la audiencia, programada para el próximo sábado 4 de abril de 2026.

Previamente cuestionado al respecto, el gobernador del Estado, Javier May Rodríguez, dijo no descartar la posibilidad de presentar nuevas denuncias por otros delitos contra el también identificado como líder del grupo criminal conocido como ‘La Barredora’.

Refirió que, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía estatal cuentan con información y pruebas suficientes para integrar los argumentos sobre esta nueva trasgresión a la Ley.

Lee también Cae banda delincuencial en norte de Veracruz; hermano de delegada de Bienestar y exesposo de candidata de Morena, entre los detenidos

“Hay que esperar, que la propia Fiscalía informe hasta donde le permite el debido proceso poder informar, como este presunto responsable de estos hechos que se le imputan”, aseveró.

“- ¿Se le podrían integrar más delitos? – No descartamos, seguramente tanto la Fiscalía General de la República y del Estado, tienen información y pruebas suficientes para poder integrar diferentes argumentos y pruebas ante unas nuevas denuncias”, refirió el mandatario.

Cabe señalar que, por ahora, los delitos que se le imputan son extorsión, secuestro y asociación delictuosa, considerados de alto impacto y con sanciones que podrían acumular hasta 90 años de prisión.

Lee también Policía estatal muere en accidente automovilístico en la México-Puebla; patrulla se incendia tras impactó con un pilar del segundo piso

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft/dmrr