Ocho sujetos, presuntos integrantes de una célula delictiva, fueron detenidos en el norte de Veracruz, entre ellos un hermano de la delegada local de Programas de Bienestar del gobierno federal y el exesposo de la candidata de Morena a la alcaldía de Tihuatlán.

La detención de los ocho presuntos delincuentes ocurrió ayer lunes durante un cateo efectuado en un inmueble ubicado en la colonia Magisterial del municipio de Tihuatlán, según informó de manera oficial la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

De acuerdo con las indagatorias, en el inmueble intervenido presuntamente se realizaban actividades de venta y distribución de narcóticos en la zona norte de la entidad.

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En el sitio se logró la detención en flagrancia de ocho personas señaladas por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, cohecho y contra las instituciones de seguridad pública, derivado de conductas de resistencia a la autoridad.

Los detenidos –identificados como Raúl Birzabith “N”, Ana Karen “N”, Bernny Arain “N”, Denilsson José “N”, Heriberto “N”, Atanacia “N”, Salustio “N” y Gloria “N”- estarían presuntamente vinculados –según la FGE- a un grupo delictivo generador de violencia en la región.

De acuerdo con medios locales y fuentes policiales, entre los detenidos se encontraría el hermano de la delegada regional de programas del Bienestar, Estefani Galassi Gómez.

Además del exesposo de la excandidata de Morena a la alcaldía de Tiahuatlán, Mirtha Idalia García García, quien ya se deslindó de las actividades del hombre al que llamó el padre de sus hijos.

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afcl/LL