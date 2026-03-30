Hermosillo, Sonora. - En acciones coordinadas para combatir a generadores de violencia en la entidad, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), logró la detención de dos objetivos prioritarios en distintos municipios: Israel Filiberto “N”, alias “El Chicote”, y Francisco Manuel “N”, alias “El Menny”, ambos presuntamente vinculados a estructuras criminales de alto impacto.

La captura de “El Chicote” se realizó el pasado 29 de marzo en la comisaría de Pueblo Yaqui, tras ejecutarse una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, con agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, en perjuicio de un elemento de seguridad.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 10 de noviembre de 2025, cuando el ahora detenido, acompañado de otros sujetos armados, atacó el domicilio de un mando policial en la colonia Juárez Blanca. Los agresores cortaron el suministro eléctrico y posteriormente dispararon en repetidas ocasiones contra la vivienda; sin embargo, la víctima logró repeler la agresión, resultando herido.

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Las indagatorias también vinculan a “El Chicote” con un doble homicidio ocurrido el 25 de diciembre de 2025 en la misma región, en el que fueron asesinados dos hermanos, uno integrante de la Policía Estatal de Seguridad Pública y otro de la Secretaría de Marina.

Tras su detención, el imputado fue trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, donde quedó a disposición de un juez para definir su situación jurídica.

En un hecho distinto, ocurrido el 28 de marzo en el municipio de Ímuris, elementos de la AMIC capturaron a Francisco Manuel “N”, alias “El Menny”, considerado segundo al mando dentro de una célula criminal y catalogado como altamente peligroso.

La detención se dio luego de que agentes ministeriales ubicaran al sospechoso en la colonia Aviación, donde, al intentar interceptarlo, fueron agredidos con armas de fuego. Los elementos repelieron el ataque, lo que derivó en una persecución que culminó cuando el vehículo de los presuntos delincuentes se impactó.

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Durante el operativo, uno de los agresores fue abatido, mientras que “El Menny” y otro sujeto intentaron huir a pie, siendo finalmente detenidos. También fue asegurado un tercer implicado. Las autoridades brindaron atención médica a los detenidos y activaron protocolos de emergencia.

“El Menny” contaba con dos órdenes de aprehensión vigentes por delitos de alto impacto, entre ellos secuestro agravado con resultado de muerte, así como asociación delictuosa, corrupción de menores, privación ilegal de la libertad y homicidio en grado de tentativa contra múltiples víctimas, incluidos menores de edad y elementos de seguridad.

Las investigaciones señalan que el detenido operó inicialmente bajo las órdenes de un líder criminal prófugo conocido como “El Ponchis”, para posteriormente integrarse a una célula rival en la región de Ímuris.

La FGJE destacó que estas detenciones representan avances importantes en la estrategia de seguridad en Sonora, reiterando su compromiso de actuar con firmeza, inteligencia y apego a la ley para garantizar la seguridad de la población.

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