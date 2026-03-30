Pachuca.- A través de un operativo de seguridad fueron detenidas dos personas, entre estas una mujer, quienes cometieron un atraco en un domicilio particular de la colonia Villas del Álamo, en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, donde se llevaron bienes por 560 mil pesos, señaló la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.

Los hechos fueron reportados al servicio de emergencias de la Secretaría de Seguridad, por lo que se implementó un despliegue policiaco y de videovigilancia para identificar a los presuntos responsables de este atraco.

De esta manera, fueron detenidos un hombre y una mujer presuntamente vinculados con el robo y quienes fueron ubicados a través de las cámaras del C5 al momento de ingresar a un hotel sobre el bulevar Las Palomas.

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Se informó que los sospechosos intentaron huir a bordo de un vehículo que había sido sustraído minutos antes del domicilio y, durante la fuga, la unidad se impactó, lo que derivó en una persecución vía tierra que concluyó metros más adelante con la detención de las personas.

Se informó que, durante la detención, los policías aseguraron diversos aparatos electrónicos sustraídos del domicilio, así como el vehículo robado, lo cual quedó a disposición de las autoridades ministeriales para continuar con las investigaciones.

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