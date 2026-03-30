Reynosa, Tamaulipas. - La Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo de un juez de Control, la vinculación a proceso contra Albento “N”, por su probable participación en el delito de transporte ilícito de hidrocarburo.

De acuerdo con las investigaciones, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) pusieron a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad a Albento “N”, quien fue aprehendido el 19 de marzo del presente año en el puesto de seguridad militar, en la carretera federal Victoria-Monterrey en Oyama, municipio de Hidalgo en Tamaulipas.

Aquí las autoridades le aseguraron un tractocamión y un semirremolque que contenía aproximadamente 12 mil litros de hidrocarburo.

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La persona detenida, el vehículo, el semirremolque y el líquido asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad, instancia que inició e integró la carpeta de investigación correspondiente.

FGR vincula a proceso a sujeto por traslado ilegal de hidrocarburo en Tamaulipas; gobernador pide ir contra huachicoleros. Foto: Especial.

El agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF) presentó datos de prueba suficientes, por lo que el juez de Control calificó de legal la detención y vinculó a proceso en contra del investigado a quien se le impuso medida cautelar de prisión preventiva a cumplimentarse en el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas.

A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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Pide Américo Villarreal a fiscalías actuar en contra de huachicoleros

Al referirse al decomiso de más de 2 millones de litros de hidrocarburo en Reynosa, el gobernador Américo Villarreal Anaya dijo que lo importante es llegar al fondo de quienes son los huachicoleros.

FGR vincula a proceso a sujeto por traslado ilegal de hidrocarburo en Tamaulipas; gobernador pide ir contra huachicoleros. Foto: Especial.

“Ahorita hay un importante decomiso en Reynosa. Y venimos ahorita precisamente de la Mesa de Seguridad, para que actúen en nuestra solicitud tanto la Fiscalía del Estado como la Fiscalía General de la República”, expresó el mandatario tamaulipeco, a su llegada a palacio de Gobierno del Estado en la capital Ciudad Victoria.

“Y que no cejemos en llevar a sus últimas consecuencias quienes son los propietarios de ese predio y de esos autotanques, que tienen esa cantidad de combustible”, añadió Villarreal Anaya.

Y agregó: “Ahí están los verdaderos huachicoleros y queremos llegar al fondo de quienes son, para que queden realmente expuestos”.

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