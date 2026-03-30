Culiacán, Sinaloa, 30 de marzo de 2026.- El Gobierno de Sinaloa, a través de la Secretaría de Turismo encabezada por Mireya Sosa Osuna, informó que del 27 al 29 de marzo se realizó el Carnaval de Altata en el puerto de Altata, donde más de 82 mil personas participaron en actividades recreativas y culturales, con el objetivo de impulsar el turismo y la economía local.

Durante la Semanera, en presencia del gobernador Rubén Rocha Moya, la titular de Turismo destacó que el evento registró alta afluencia de visitantes y una ocupación hotelera significativa, derivado de la programación artística y las actividades dirigidas a familias y turistas.

“El Carnaval de Altata se llevó a cabo del 27 al 29 de marzo, culminamos con más de 82 mil asistentes, una derrama superior a 41 millones de pesos y una ocupación hotelera del 98 por ciento”, aseguró.

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Durante tres días se presentaron artistas como Enigma Norteño, La Explosiva Sonora Dinamita, Mi Banda El Mexicano de Germán Román, Grupo Clasificado, Silvia Mendívil y Banda Cruz de Oro, entre otros.

Este domingo tuvo lugar el tradicional desfile, que reunió a más de 45 mil personas que disfrutaron de una jornada llena de cultura, tradición y sana convivencia familiar.

Secretaría de Turismo de Sinaloa reporta 82 mil asistentes Carnaval de Altata; derrama económica supera los 41 mdp. Foto: Especial.

La funcionaria estatal resaltó que, con el impulso, la visión y el liderazgo del gobernador Rubén Rocha Moya se siguen fortaleciendo los eventos que detonan la economía local y proyectan la calidez de los sinaloenses al mundo.

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Los Carnavales en Sinaloa son una de las expresiones más vivas de su identidad, que fortalecen las tradiciones, dinamizan la economía local y generan bienestar en sus comunidades.

Son también una muestra clara de cómo el turismo se traduce en prosperidad compartida, beneficiando a miles de familias en todo el estado.

A la fecha, se han realizado 17 carnavales en el estado, dando como resultado una derrama económica de más de 1,935 millones de pesos y una afluencia de más de 2.3 millones de personas.

Para esta semana se tiene programada la segunda edición del Carnaval de Badiraguato, del jueves 2 de abril, al domingo 5 de abril.

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