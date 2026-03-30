Culiacán, Sin.- Con el rescate de uno de los cuatro trabajadores que quedaron atrapados en la mina de Santa Fe, en el municipio de El Rosario, las brigadas de especialistas militares y civiles intensificaron sus labores hasta alcanzar el sitio, donde se estima se encuentran refugiados el resto del grupo.

El gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, a través de un mensaje en sus redes sociales dijo que se trabaja con intensidad para rescatar a los tres mineros restantes que se encuentran bajo tierra, desde el pasado miércoles, cuando hubo un accidente.

Resaltó que fue durante la madrugada de este miércoles cuando se logró extraer de lo profundo a uno de los cuatro mineros atrapados, de nombre José Alejandro “N”, de 44 años de edad, el cual fue trasladado en un helicóptero, a un hospital de Mazatlán, para que reciba atención médica.

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Enfatizó que las labores de rescate de los tres restantes van a continúan, en la orientación y asesoría de mineros que trabajan en esta misma empresa y con respaldo de personal especializado de la Comisión Federal de Electricidad, del ejército y de grupos de rescatistas de varias organizaciones.

Se conoce que este lunes, se iniciara el reforzamiento de las estructuras internas de la mina de Santa Fe, ubicada, en el poblado de Chele, en el municipio de El Rosario, para ello, se va aplicar una nueva técnica con resinas y espumas expandibles

Dado que las maniobras que se realizan a una profundidad de trescientos metros, enfrentan el riesgo para los rescatistas de presentarse un piso con una capa muy alta lodosa, derivado del derrumbe de una de las presas de jales.

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Álvaro Enrique Vargas Miranda, gerente de la empresa que opera la mina, en la sindicatura de Cacalota, en el municipio de El Rosario dijo que se cuenta con tres ambulancias, con equipos y personal suficiente para brindar asistencia médica, a los mineros que se logren rescatar.

Dio a conocer que se espera que este lunes arribe personal especializado en el manejo de las resinas y espumas expansivas a fin de reforzar las estructuras, ya que se cuenta con ventilación suficiente dentro de la mina y se tienen filtraciones de agua que puede ser consumida.

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