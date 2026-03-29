Culiacán, Sin.- En las labores de rescate de cuatro trabajadores de la mina Santa Fe que permanecen atrapados desde hace cuatro días, en la sindicatura de Cacalota, en el municipio de El Rosario, se espera la incorporación de más rescatistas y mineros para acelerar su extracción con vida.

Las autoridades de esta mina, ubicada en el poblado serrano de Chele han dado a conocer que el ingreso del lodo, proveniente de una de las presas de los jales, a dificultado en avance y el establecimiento de una posible comunicación con ellos, por lo que se esta colocando madera para el ingreso controlado y sin riesgos.

Álvaro Vargas Miranda, gerente de la empresa que la ópera, bajo la denominación Industria Minera de Sinaloa externó que los trabajos de rescate se mantienen las veinticuatro horas del día, sin problemas de ventilación en el interior.

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Comentó que a diferencia de otros accidentes mineros, en este caso, no hubo desplomes, lo que sucedió es que las rampas internas se cubrieron de un lodo muy espeso, lo que impidió que la totalidad de los 25 trabajadores que se encontraban en los túneles, lograran salir a la superficie.

El excesivo lodo que se encuentra en el interior, dificulta el avance de las brigadistas de rescate que son guiados por mineros, por lo que se tiene en proceso una perforación vertical, con la intención de ver la posibilidad de tener alguna conexión con los cuatro mineros que continúan atrapados en algún sitio.

Sin que se den aún a conocer las identidades de los cuatro trabajadores de esta mina que permanecen atrapados, los datos que han fluido, es que son originarios de los estados de Durango, Hidalgo y de Jalisco, cuyas familias han tenido acercamientos con autoridades estatales, federales y municipales.

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