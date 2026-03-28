El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya supervisó las labores de rescate de los cuatro trabajadores atrapados en la mina Santa Fe, en la sierra de Rosario.

Acompañado de la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, y el General de División, Héctor Ávila Alcocer, comandante de la Tercera Región Militar, sostuvieron un encuentro con familiares de los trabajadores en el que reiteró todo su apoyo y el de la presidenta Claudia Sheinbaum, para llevar a cabo labores de búsqueda y rescate de las personas atrapadas.

Rocha Moya agradeció el respaldo y apoyo por parte de la presidenta Sheinbaum y detalló que ya se encuentran trabajando 36 especialistas de Defensa que fueron enviados siguiendo sus instrucciones, junto con especialistas de la empresa quienes sirven de guía.

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Enfatizó el acercamiento y atención para con los familiares de los trabajadores, “Ya nos vimos ahorita, ya platicamos con ellos. Estamos atendiendo también esa parte. Ahí vamos a estar muy cerca de ellos también”, dijo.

Por su parte la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, recalcó que el objetivo fundamental de esta coordinación con el gobierno estatal, federal, autoridades militares y la misma empresa, es sacar con vida a los cuatro mineros atrapados.