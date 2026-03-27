Culiacán, Sin a 27 de Marzo.- Los cuatro mineros, de 25 que quedaron atrapados en una mina del poblado de Chele, sindicatura de Cacalotán, en el municipio de El Rosario, están ubicados con vida y se les inyecta oxigeno y agua, en espera de ser rescatados por varios grupos de 40 especialistas que llegaron a esa zona.

El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, indicó que los datos que se conocen es que los cuatro mineros quedaron separados, tres de ellos están ubicados a casi 300 metros de profundidad y uno de ellos a 100, por lo que las labores de extracción se intensificaron.

Señaló que en esta mina de la sindicatura de Cacalotán, el reporte fue que al momento de desplomarse los techos internos, se encontraban trabajando bajo tierra 25 personas, 21 de ellos alcanzaron a salir y cuatro de ellos quedaron atrapados.

Pese a los esfuerzos de sus compañeros que lograron salir entre los tuneles de la mina operada por la empresa Inca Azteca Gold, no han logrado su propósito de rescatarlos ya que requieren de equipos y personal especializado en estas maniobras.

El mandatario estatal externó que grupos de rescate especializados, entre ellos elementos del Ejército, ya se encuentran en el sitio, apoyando las labores de rescate, por lo que se les inyecta oxigeno y agua para su hidratación.

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La mañana de este viernes, en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, arribó al aeropuerto de Mazatlán, con un grupo de militar expertos en rescates para sumarse a las labores de extracción.

La Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, dio a conocer que personal del Batallón de Atención a Emergencias llegó vía aérea con equipo, el cual fue desplazado al municipio de El Rosario, para sumarse a las labores de rescate de los cuatro mineros.

Roy Navarrete Cuevas, titular de Protección Civil del Estado, explicó que el reporte que se tuvo la tarde del jueves pasado, es que se registró el desplome de muros en uno de los túneles de una mina, ubicada en el poblado de Chele, en donde en forma inicial, se hablaba de once trabajadores atrapados.

Señaló que los datos aportados por personal de la mina y familiares de trabajadores, es que son solo cuatro, el número de mineros que aún continúan sin ser rescatados, por lo que se espera la llegada de un grupo de expertos en maniobras de extracción.

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afcl