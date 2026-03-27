Culiacán. - Un grupo militar expertos en rescates arribaron en Mazatlán para sumarse a las labores de extracción de cuatro trabajadores de una mina localizada en el poblado de Chele, en la sindicatura de Cacalotan, en el municipio de El Rosario, que quedaron atrapados al registrarse un derrumbe.

Pese a los esfuerzos de sus compañeros que lograron salir entre los túneles de la mina operada por la empresa Inca Azteca Gold, por rescatarlos desde la tarde del jueves pasado, estos no han logrado su propósito ya que requieren de equipos y personal especializado en estas maniobras.

Foto: Especial

La Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, dio a conocer que personal del Batallón de Atención a Emergencias llegó vía aérea con equipo, el cual fue desplazado al municipio de Rosario para sumarse a las labores de rescate de los cuatro mineros que aún permanecen atrapados a causa de un derrumbe.

Roy Navarrete Cuevas, titular de Protección Civil del Estado, explicó que el reporte que se tuvo la tarde del jueves pasado es que se registró el desplome de muros en uno de los túneles de una mina, en donde en forma inicial se hablaba de 11 trabajadores atrapados.

Señaló que los datos aportados por personal de la mina y familiares de trabajadores señalan que son solo cuatro el número de mineros que aún continúan sin ser rescatados, por lo que se espera la llegada de un grupo de expertos en maniobras de extracción.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl