Más Información
Suman 132 mil 534 desaparecidos en México: SESNSP; 36% de los casos no tienen datos suficientes para su búsqueda
IPN otorga Doctor Honoris Causa a Manuela Obrador Narváez, prima de AMLO; "gracias por poner la técnica al servicio de la patria"
Culiacán. - Cuerpos especializados en rescate fueron desplazados a la zona serrana de la sindicatura de Cacalotán, en el municipio de El Rosario, donde un derrumbe en el interior de una mina dejó atrapados a cuatro trabajadores, sin que se conozca su situación, por la ubicación del accidente.
A través de redes sociales y reportes al Instituto Estatal de Protección Civil se dio a conocer que el accidente tuvo lugar la tarde del pasado jueves, en el que más de 11 mineros lograron salir al desplomarse una parte interna de la mina.
Lee también Vigilan costas de Tamaulipas con recorridos marítimos, aéreos y terrestres; no han detectado residuos de hidrocarburos
Por la ubicación de esta mina en la zona serrana del municipio sureño la comunicación no es buena, solo se conoce por familiares de algunos de los trabajadores que se hacen esfuerzos por lograr rescatarlos con vida.
Roy Navarrete Cuevas, titular de Protección Civil del Estado, señaló que el reporte que se conoció es que solo cuatro mineros permanecen atrapados, por lo que fueron enviadas brigadas especializadas en rescate de este tipo, por lo que se espera puedan ser sacados con vida estos trabajadores.
Señaló que no se puede anticipar ninguna información y solo se conoce que la empresa ya trabaja en las labores de rescate, pero se va a reforzar las acciones con equipo y personal más especializado.
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]