Tamaulipas. - Luego de varios recorridos marítimos, terrestres y sobrevuelos de inspección, autoridades de los gobiernos de Tamaulipas y de México confirmaron que no se han detectado residuos de hidrocarburos en las costas de Ciudad Madero y Altamira que representen riesgo para la salud ambiental o la seguridad de las familias.

El gobierno del Estado informó que la Secretaría de Marina (SEMAR), y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas, mantienen un despliegue estratégico por aire, mar y tierra, con vuelos de vigilancia, patrullajes marítimos y recorridos terrestres para detectar y atender de inmediato cualquier posible mancha de hidrocarburo, consolidándose como un elemento clave en la protección de las costas tamaulipecas.

El informe indica que en el marco de prioridades del gobernador Américo Villarreal Anaya, esta garantizar la seguridad, la protección del medio ambiente y condiciones óptimas para el turismo; por lo que el Gobierno de Tamaulipas fortalece la coordinación con autoridades federales y municipales ante la cercanía del periodo de Semana Santa.

Lee también Nuevo caso de crueldad animal en Yucatán: conductor de camión recolector de basura atropella a perrito; aún con vida, lo arrojan al colector

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, junto con el secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, y el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Jorge Ruvalcaba Castillo, realizaron una supervisión en el litoral de ambos municipios, que incluyó desde las escolleras hasta Playa Tesoro, así como recorridos en Playa Miramar, donde personal naval mantiene labores constantes de vigilancia y limpieza.

Vigilan costas de Tamaulipas con recorridos marítimos, aéreos y terrestres; no han detectado residuos de hidrocarburos. Foto: Especial.

Durante estas acciones, el vicealmirante de Infantería de Marina DEM de la Primera Zona Naval, Miguel Rivas Hernández, informó que se mantiene un patrullaje permanente vía aérea y marítima, además de recorridos terrestres con personal especializado, sin que hasta el momento se hayan detectado manchas en las costas tamaulipecas.

De manera complementaria, también se realizaron recorridos por tierra en vehículos para inspeccionar posibles afectaciones en la playa, sin novedad alguna, pero con monitoreo constante en toda la franja costera.

Lee también Marina pone en marcha "Operativo Salvavidas Semana Santa 2026" en playas del Istmo de Oaxaca; despliegan a 75 elementos

En estas acciones participan de manera coordinada la Secretaría de Marina, el Gobierno del Estado y los municipios, además de instancias como la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas, lo que refleja una colaboración efectiva entre los tres órdenes de gobierno para prevenir riesgos y atender cualquier eventualidad.

El secretario Karl Heinz Becker Hernández destacó que los resultados son alentadores y permiten anticipar condiciones favorables para las y los visitantes, al señalar que se mantiene un monitoreo diario en toda la costa tamaulipeca para actuar de manera oportuna ante cualquier escenario.

Vigilan costas de Tamaulipas con recorridos marítimos, aéreos y terrestres; no han detectado residuos de hidrocarburos. Foto: Especial.

Explicó que, aunque se han identificado residuos menores en algunos puntos, estos son manejables y no representan un riesgo significativo, ya que pueden ser retirados de manera inmediata.

Lee también Asesinan a la activista Rosa Sandra Camacho en Temoac, Morelos; había denunciado la creciente ola delictiva en el municipio

Por su parte, el secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, aseguró que las playas se encuentran en condiciones óptimas para recibir a los visitantes, por lo que la población puede acudir con total confianza durante este periodo vacacional de Semana Santa.

De acuerdo con el comportamiento de las corrientes marinas, la mayor parte del hidrocarburo se ha concentrado en el litoral de Veracruz; en el caso de Tamaulipas, se prevé que, de llegar, lo haga en cantidades mínimas.

Durante la jornada también se sumó el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, así como personal estatal y municipal que participa en estas labores preventivas.

Lee también Congresos de Veracruz y Chiapas aprueban reforma constitucional contra pensiones; fijan límites a sueldos y jubilaciones

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr