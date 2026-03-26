Juchitán, Oax. - La Décima Región Naval de la Secretaría de Marina (SEMAR), puso en marcha hoy el “Operativo Salvavidas Semana Santa 2026” en las playas de mayor afluencia turística de Salina Cruz y Tehuantepec.

En el marco de la implementación del Plan Marina, el Operativo tiene objetivo de proporcionar seguridad y vigilancia, para resguardar la integridad de los vacacionistas nacionales e internacionales durante temporada vacacional, del 27 de marzo al 12 de abril del presente año.

Marina pone en marcha "Operativo Salvavidas Semana Santa 2026" en playas del Istmo de Oaxaca; despliegan 75 elementos. Foto: Especial.

La SEMAR informó que, en esta temporada, se han desplegado 75 elementos navales, entre Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases, Marinería y personal civil, asimismo, nueve unidades, de las cuales, dos son buques, encargados de la vigilancia marítima.

Además, destacó el desplazamiento de dos embarcaciones menores, empleadas para realizar “el rescate de las personas que se lleguen a encontrar en peligro en la mar; y cinco terrestres para la vigilancia y seguridad de las personas, con la misión de salvaguardar la vida humana en la mar”.

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En este operativo, informó la Marina, participará la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR), Salina Cruz, dotada con personal especializado, así como personal de los Mandos Navales, quienes acudirán de manera oportuna al llamado de la ciudadanía.

En este contexto, añadió, se instalarán puestos de socorro y rescate, donde elementos salvavidas y de Sanidad Naval brindarán atención médica de primeros auxilios a quienes así lo requiera, y además recomendó a la población a no descuidar a los niños en las playas.

Marina pone en marcha "Operativo Salvavidas Semana Santa 2026" en playas del Istmo de Oaxaca; despliegan 75 elementos. Foto: Especial.

La SEMAR, pidió a la población a no introducirse al mar después de haber ingerido alimentos, bebidas alcohólicas o una combinación de ambas, procurar nadar cerca de donde se encuentre un elemento salvavidas y no nadar en áreas donde haya tráfico marítimo (lanchas o motos acuáticas).

Para atención de emergencias en la mar, la Décima Región Naval pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico de la ENSAR Salina Cruz: 971 7202 338, de la Capitanía de Puerto S.C. 971-720-0596 (celular 971-349-5689) y, Sala de Mando y Control de RN-10: 971-137-1298.

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