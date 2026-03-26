Veracruz. - El pleno del Congreso del Estado de Veracruz avaló las reformas constitucionales federales en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

La reforma al Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, recibió el visto bueno de los diputados locales.

Con 40 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, Veracruz se sumó a entidades como Chiapas, Tabasco, Sinaloa y Ciudad de México que ya avalaron la reforma constitucional federal.

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De acuerdo con el contenido de la Minuta, las jubilaciones o pensiones del personal de confianza no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Poder Ejecutivo federal.

En dichas reformas quedaron excluidas las Fuerzas Armadas, las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales, las jubilaciones o pensiones constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios y la pensión no contributiva referida en el Artículo 4° de la Carta Magna.

Y se establece que ninguna persona servidora pública podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo federal en el presupuesto correspondiente.

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A partir de la vigencia de dicho decreto, todas las jubilaciones o pensiones que no estén excluidas conforme a la legislación y que se hayan otorgado con anterioridad deberán ajustarse al límite establecido en esta modificación, inclusive las que se encuentren vigentes.

El Grupo Legislativo de Morena expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo e indicó que el propósito central de esta reforma es establecer que las jubilaciones o pensiones no excedan de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo federal.

Legisladores morenistas consideraron que esta reforma terminará con los privilegios, como ejemplo más de 14 mil extrabajadoras y extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, quienes reciben, entre todos, hasta 140 veces el ingreso promedio de una familia mexicana, lo que representa la cantidad de 28 mil 74 millones de pesos (mdp) y que en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 54 mil jubilados generan una erogación por 41 mil millones de pesos.

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Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- La 69 Legislatura de Chiapas aprobó el proyecto de decreto para reformar y adicionar el artículo 127 de la Constitución General de la República materia de límite a jubilaciones y pensiones de instituciones públicas.

Legisladores informaron que Chiapas es uno de los primeros estados en reformar la Constitución federal respecto a jubilaciones y pensiones; con esa aprobación, manifestaron, se cumple con la función de velar por los intereses de la ciudadanía bajo el compromiso "de legislar con humanismo".

La reforma constitucional al artículo 127, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es un acto de justicia social porque elimina las jubilaciones y pensiones millonarias que reciben funcionarios de entidades públicas, afirmaron los legisladores.

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Alejandra Gómez Mendoza y Mario Guillén Guillén, presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, respectivamente, enfatizaron que con dicha reforma se impulsa la austeridad republicana, el humanismo y se genera responsabilidad financiera,

Gómez Mendoza recalcó que el objetivo de esa disposición legislativa es reducir las referidas pensiones de hasta un millón de pesos que reciben exfuncionarios y sus familiares.

De ese modo la justicia social llegará a todos, reduciendo esos pagos hasta un máximo de 70 mil pesos mensuales. Con todas esas reducciones "se podrá abonar a los programas sociales".

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Guillén Guillén expresó el beneplácito del Legislativo local tras reducir los grandes pagos provenientes de las instituciones gubernamentales.

Estamos muy contentos, remarcó, porque se aprobó por unanimidad la referida reforma, ya que el recurso público debe utilizarse de manera correcta.

No es posible que la mayoría de los trabajadores reciban pensiones muy bajas y que, al contrario, se tenga "algunos personajes que, bajo el privilegio, obtuvieron grandes cantidades de pensiones", esta reforma, pues, representa un acto de justicia social, exaltó el diputado de Morena.

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