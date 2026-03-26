Morelia, Michoacán.— El gobierno del estado brinda apoyo a tres mil mujeres michoacanas que enfrentan el cáncer de mama y cervicouterino, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Durante la entrega de apoyos del Programa Mujeres con Cáncer, el mandatario señaló que las beneficiarias reciben cuatro mil pesos mensuales para cubrir sus gastos.

Destacó que este respaldo va más allá de lo económico, ya que se enfoca en la dignidad humana y en el acompañamiento cercano a quienes atraviesan esta enfermedad.

Lee también Alcalde de Tijuana asume coordinación de la Asociación de Autoridades Locales de México; apuesta por colaboración entre municipios

“No están solas, se los digo de todo corazón, porque entendemos que no estamos atendiendo una estadística, sino a cada una de ustedes de manera individual”, afirmó.

Ramírez Bedolla añadió que, para fortalecer el impacto de este apoyo, el Gobierno de Michoacán ha realizado inversiones estratégicas en infraestructura médica.

Subrayó que el estado se posiciona a la vanguardia a nivel nacional con la adquisición de un acelerador lineal de última generación y el primer PET Scan, herramientas fundamentales para el diagnóstico oportuno y el seguimiento del cáncer.

Lee también Padres de familia denuncian anomalías en kínder de Yucatán; habría irregularidades por más de 500 mil pesos del programa La Escuela es Nuestra

Asimismo, explicó que estas acciones han permitido reducir la lista de espera e incrementar la capacidad de atención de 80 a 200 sesiones diarias de radioterapia, lo que garantiza un acceso más rápido y gratuito para las pacientes.

“Ese es el rumbo que estamos construyendo: un estado con derechos ampliados, donde nadie se quede atrás ni sea excluido por falta de oportunidades o recursos”, concluyó.

En el evento acompañaron al gobernador Andrea Janet Serna Hernández, secretaria de Bienestar; Axayácatl Marín Correa, titular del IMSS-Bienestar en Michoacán; José Miguel Ángel Van-Dick Puga, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en la entidad.

También estuvieron presentes Záyin Villavicencio Sánchez, coordinadora de Comunicación; Ana Sofía Bautista Aguíñiga, directora general del Sistema DIF Michoacán; Paulina Huerta Moctezuma, titular de la Unidad de Especialidades Médicas dedicada al cáncer de mama, así como beneficiarias del programa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov