Monterrey. – Un Juez federal otorgó una suspensión condicionada al proceso legal promovido por el senador Waldo Fernández en contra de la exfuncionaria de Monterrey, Karina Barrón, y dos de sus cómplices.

Con lo anterior, Barrón y los dos acusados obtendrían su libertad.

La suspensión del proceso durará 18 meses bajo cinco condiciones.

La primera es el pago de 3.2 millones de pesos como reparación del daño, el cual se realizará en mensualidades de 179 mil pesos.

La segunda es la residencia fija de Barrón, Deborah Velazco y el abogado Gustavo García, no tener contacto con Waldo Fernández y no hablar públicamente del caso.

Durante los 18 meses, los involucrados tampoco podrán obtener cargos públicos y tendrán que realizar una campaña de conciencia en contra de denuncias falsas.

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Tras la audiencia, Karina Barrón publicó su disculpa a través de redes sociales.

"En el contexto de un proceso electoral, tomé decisiones que pusieron en riesgo algo que ninguna ambición política justifica: la honra, la tranquilidad y la integridad de una persona y de quienes la rodean.

“Mis decisiones tuvieron consecuencias reales, generaron angustia, incertidumbre y un daño que trascendió de lo político para instalarse en lo más personal que es la familia y la honra de una persona. Por eso esta disculpa no es un trámite, es un reconocimiento”, externó.

En su escrito, la priista admitió el daño moral y familiar en contra del senador.

"Reconozco el daño causado por instrumentar un falso delito. Reconozco que no debí haberme conducido de esa manera. Y reconozco que Waldo Fernández González y su familia cargó con consecuencias que nunca les correspondieron y que mis actos generaron y los perjudicaron. Por lo anterior, le pido una disculpa a Waldo Fernández González y su familia", dijo.

La exsecretaria de Desarrollo Humano e Igualdad de Monterrey quedó en prisión preventiva desde el pasado 7 de marzo después de que Fernández los acusara de la fabricación de un delito en su contra.

El proceso comenzó con la presunción de los delitos de extorsión y falsedad de información.

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