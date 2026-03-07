Monterrey, Nuevo León. - La secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, Karina Barrón, fue vinculada a proceso por los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones.

Un juez federal ratificó la medida, que incluye la prisión preventiva oficiosa, por lo cual, la funcionaria permanecerá en el Centro de Reinserción Femenil, en Escobedo.

El fallo también fue contra Deborah Velazco, quien habría presentado la denuncia presuntamente falsa contra el senador Waldo Fernández.

El abogado de Barrón, Gustavo García también fue procesado.

La audiencia se llevó a cabo en los juzgados ubicados a un costado del penal de Cadereyta.

Después del desahogo de pruebas, el juez determinó la vinculación a proceso.

jecg/cr