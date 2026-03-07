Más Información

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

“Ciudad feminista con las mujeres”; iluminan el zócalo de la CDMX previo a marcha del 8M

“Ciudad feminista con las mujeres”; iluminan el zócalo de la CDMX previo a marcha del 8M

"Falso que AMLO esté internado en el Hospital Central Militar"; Ignacio Mier llama a no caer en fake news

"Falso que AMLO esté internado en el Hospital Central Militar"; Ignacio Mier llama a no caer en fake news

Resultado: Selección Mexicana Femenil derrota a Brasil; Greta Espinoza brilla en el Tricolor

Resultado: Selección Mexicana Femenil derrota a Brasil; Greta Espinoza brilla en el Tricolor

¡Tómalo en cuenta! Esta es la ruta de la marcha del 8M en CDMX; habrá cierres viales

¡Tómalo en cuenta! Esta es la ruta de la marcha del 8M en CDMX; habrá cierres viales

Morena prevé elegir a sus candidatos para 2027 a mediados de junio; definen reglas de la contienda

Morena prevé elegir a sus candidatos para 2027 a mediados de junio; definen reglas de la contienda

Monterrey, Nuevo León. - La secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, , fue vinculada a proceso por los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones.

Un juez federal ratificó la medida, que incluye la prisión preventiva oficiosa, por lo cual, la funcionaria permanecerá en el Centro de Reinserción Femenil, en Escobedo.

El fallo también fue contra Deborah Velazco, quien habría presentado la denuncia presuntamente falsa contra el senador Waldo Fernández.

Lee también

El abogado de Barrón, Gustavo García también fue procesado.

La audiencia se llevó a cabo en los juzgados ubicados a un costado del penal de .

Después del desahogo de pruebas, el juez determinó la vinculación a proceso.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]