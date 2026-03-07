Ocuituco, Mor.- La dirección escolar del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario CBTA 190 con sede en el municipio de Ocuituco, oriente de Morelos, informó que analiza de manera detallada un video que circula en redes sociales sobre el consumo de sustancias dentro del plantel por parte de dos estudiantes.

Los directivos también sostienen que “un segundo video que circula respecto a una expulsión de la alumna y el alumno no es información verídica, ya que siguen trabajando la situación”.

No obstante, en ese video aparecen a cuadro presuntamente los dos adolescentes involucrados para aceptan su error y comunicar su expulsión de la escuela.

Directivos del CBTA 190 desmienten expulsión de alumnos que consumieron sustancias ilícitas dentro del plantel; estudiantes aceptan su error. Foto: Especial.

El tema tiene su origen en un primer video donde se observa la forma en que el alumno usa como base la pantalla de su teléfono móvil para formar siete líneas del supuesto enervante, mientras que su compañera distribuye el polvo en seis líneas.

Otro de sus compañeros graba el video y marca el inicio de lo que se interpreta como un reto: “El que acabe primero, gana”, dice y en 19 segundos la chica consume el total de sus líneas mientras que el joven se queda rezagado.

Tras la difusión del video, el personal de dirección escolar informó que tras realizar las investigaciones tomarían las medidas correspondientes, mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana inició una investigación alterna para conocer si era droga y, en ese supuesto, conocer su origen y la forma en que llegó a las aulas.

PÉSIMO que los alumnos hayan salido en video consumiendo droga dentro del salón de clase.



PEOR que los directivos del #CBTA190 los hayan obligado a leer exculpaciones cuando fue la INSTITUCIÓN la responsable de la falta de vigilancia.



Mismas vibras de los cárteles cuando… pic.twitter.com/xqPMfq1ql6 — Oswaldo Ríos (@OSWALDORIOSM) March 7, 2026

En un segundo video que comienza a circular en redes sociales se ve a los adolescentes admitir su error y asumir las consecuencias. El alumno que grabó la “competencia” deslindó a la escuela y admitió su responsabilidad.

La alumna afirma que fue expulsada de la escuela, se dijo arrepentida y aceptó su equivocación porque, expresó, “un error lo comete cualquiera”. “Y pues te digo, una disculpa a los directivos del plantel, al igual que a mis tutores, que, pues hicieron todo para que estuviéramos bien, pero pues por dejarnos llevar por malas amistades y malas decisiones, pues hicimos lo que hicimos sin pensar que había consecuencias”, añadió.

El otro alumno que participó en la “competencia” también comunicó su expulsión de la escuela y afirmó tener muchos problemas por ese suceso. Sin embargo, las autoridades académicas informaron que no hay ninguna expulsión de los alumnos.

dmrr/cr