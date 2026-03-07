El pozo explorador Karem 1 ubicado en el sur de Veracruz, el cual se había incendiado el jueves y horas después controlado por personal de Pemex, volvió a estallar en llamas y se encuentra fuera de control.

El aparatoso incendio en el pozo de Petróleos Mexicanos, el cual se encuentra en el ejido Constitución del municipio de Las Choapas, obligó a las autoridades municipales a llevar a cabo la evacuación de habitantes de poblados cercanos al siniestro.

El incendio inició el jueves en la tarde, lo que generó la evacuación del personal que se encontraba laborando en la zona, la movilización de cuerpos de rescate y auxilio.

El pozo se encontraba en proceso de perforación a una profundidad de 3 mil 336 metros, cuando se presentó un flujo de gas inesperado en su interior, por lo que se procedió a su cierre.

Conforme al protocolo establecido por personal de Pemex, el flujo se derivó hacia un quemador, una medida de seguridad preventiva instalada para este fin, lo que genero fuertes llamaradas.

Durante la mañana del viernes, la empresa gubernamental reportó que había logrado controlar el siniestro, sin embargo, por la tarde se registró una fuerte explosión y el fuego se salió de control.

De acuerdo con Pemex, a las 18:00 horas se presentó una ignición del gas acumulado en la base del equipo de perforación, provocando el incendio del equipo; en las imágenes difundidas en la zona del siniestro se observan grandes llamaras fuera de control.

Los habitantes de las comunidades Las Cruces, Guadalupe y La Constitución y El Remolino, fueron alertados y algunos abandonaron sus hogares; otros fueron llevados a albergues habilitados por autoridades municipales.

Autoridades municipales implementaron operativos especiales durante la noche del viernes y madrugada de hoy sábado con el fin de alertar a la población, solicitar el uso de cubre bocas y el abandono de sus hogares.

