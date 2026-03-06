Entre 60 y 70 establecimientos, como restaurantes, palapas, cabañas y pequeños negocios, se incendiaron la madrugada de hoy en Punta Zicatela, uno de los principales destinos turísticos del estado de Oaxaca; algunos propietarios reportaron pérdidas totales.

El incendio se inició en una de las palapas ubicada sobre la calle principal, en el tramo cercano a la playa de Punta Zicatela del municipio de Santa María Colotepec, y de ahí se extendió a los demás negocios.

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informó que no se reportan personas lesionadas ni víctimas, y puntualizó que hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro, “por lo que las autoridades competentes realizarán las investigaciones correspondientes para determinar el origen del incendio”.

El fuego se propagó rápidamente hacia otras palapas, cabañas y pequeños negocios de la zona, detalló la dependencia lo que dejó pérdidas materiales totales en aproximadamente entre 60 y 70 establecimientos.

“Autoridades y cuerpos de emergencia continúan con recorridos de verificación en el área para descartar riesgos adicionales y realizar la evaluación de daños”.

Las autoridades municipales de Santa María Colotepec agregaron que el incendio inició alrededor de la 1:45 horas de hoy y afectó a más de 200 trabajadores que dependen económicamente de estos negocios.

Protección Civil recomendó que ante este tipo de situaciones, se recomienda a la población y a prestadores de servicios reforzar las medidas de prevención, entre ellas, revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y evitar conexiones improvisadas; mantener alejados materiales inflamables de cocinas, fogones o instalaciones eléctricas; contar con extintores en buen estado y conocer su uso; así como evitar dejar velas, parrillas o fogones encendidos sin supervisión.

