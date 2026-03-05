Más Información

Monreal descarta que reforma electoral sea aprobada; “al buen entendedor pocas palabras”, expresa

A tres días del 8M, violencia feminicida pega a Morelos; confirman fallecimiento de Karol Toledo, el segundo caso en menos de una semana

Atacan comandancia de Luis Moya, Zacatecas; estalla presunto vehículo con explosivos y deja tres policías heridos

Benjamín Gil hace un llamado a México: No pido que dejen de ver futbol, pido que volteen al beisbol

Quién es Markwayne Mullin; el senador cercano a Trump nominado a Seguridad Nacional de EU que propone "acabar con los cárteles"

Alito Moreno pide alianza a MC y PAN para “derrotar” a Morena; “la división solo beneficia al poder”, asegura

Un pozo exploratorio, ubicado en el sur de , se incendió durante la tarde de hoy.

De acuerdo con pobladores, el fuego inició en un , ubicado en el ejido Constitución del municipio de Las Choapas.

Las fuertes llamas alertaron a habitantes de comunidades cercanas y durante la noche de este jueves el incendio podía apreciarse varios kilómetros de distancia.

Personal de la empresa gubernamental Petróleos Mexicanos y de distintas corporaciones de auxilio acudieron a la zona para tratar de sofocar el incendio.

Además, bomberos de municipios cercanos se sumaron a las labores de ataque al fuego, ello en medio de una gran expectativa de habitantes de la zona.

