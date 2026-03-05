Más Información
Un pozo exploratorio, ubicado en el sur de Veracruz, se incendió durante la tarde de hoy.
De acuerdo con pobladores, el fuego inició en un pozo denominado Krem, ubicado en el ejido Constitución del municipio de Las Choapas.
Las fuertes llamas alertaron a habitantes de comunidades cercanas y durante la noche de este jueves el incendio podía apreciarse varios kilómetros de distancia.
Personal de la empresa gubernamental Petróleos Mexicanos y de distintas corporaciones de auxilio acudieron a la zona para tratar de sofocar el incendio.
Además, bomberos de municipios cercanos se sumaron a las labores de ataque al fuego, ello en medio de una gran expectativa de habitantes de la zona.
