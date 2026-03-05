El presidente municipal de Las Choapas, Veracruz, Jesús Uribe Esquivel -quien tomó protesta del cargo el pasado primero de enero-, anunció que abandonó las filas del Partido Movimiento Ciudadano para sumarse a Morena.

La decisión del alcalde generó inmediatas reacciones ciudadanas y políticas, así como la exhibición de un video donde meses atrás la gobernadora Roció Nahle García (Morena) acusó al político de tener vínculos criminales y lo exhibió por haber enfrentado una condena de 20 años por el delito de homicidio, la cual le fue revocada judicialmente.

En conferencia de prensa realizada en la capital del estado, Uribe Esquivel, quien ganó las elecciones del año pasado bajo las siglas de MC, informó que se sumaría a Morena y al trabajo de la gobernadora.

Lee también Choque ente camión de carga y autobús deja dos muertos en carretera de Chiapas; hay 27 lesionados, tres graves

“Venimos a sumarnos al llamado que nos hacen de Morena, a sumarnos al trabajo y al equipo que está haciendo la gobernadora, (venimos) por la invitación que nos hicieron a integrarnos al partido”, afirmó.

El alcalde rechazó que haya salido “mal” de Movimiento Ciudadao, pero aseguró que su adhesión a Morena obedece a conseguir mejores beneficios para su municipio.

“No salimos mal con MC, pero creemos que sumarnos a Morena puede traer más beneficios para Las Choapas”, justificó.

Lee también A un año del hallazgo en Rancho Izaguirre; “las autoridades apuestan a que se nos olvide”, reclama madre buscadora

Horas antes, el coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Carbonel de la Hoz, denunció que sus liderazgos y presidentes municipales han venido sufriendo persecuciones y objeto de presiones.

“Por eso entiendo que desde Palacio de Gobierno y los esbirros de Morena quieran lastimar un proyecto ciudadano, honesto y que camina todos los días con la gente que más lo necesita, pero no se preocupen Veracruz tiene dignidad, altura de miras y opción con Movimiento Ciudadano”, dijo.

Y recordó que el pasado primero de junio, Veracruz despertó y les aportó 600 mil votos, al ganar 38 alcaldías y 130 regidores.

“Se construyó la única alternativa que tiene Veracruz frente a los malos gobiernos de Morena que lastiman y destruyen todos los días cada rincón de nuestro amado estado”, afirmó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL