San Cristóbal de las Casas. - Un camión de carga que se encontraba estacionado a la orilla de la carretera provocó que un autobús de la línea TLA que cubría la ruta Ciudad de México-Tuxtla, chocara en un costado y como consecuencia dos personas perdieron la vida y 27 resultaron lesionadas, tres en estado grave y 24 más con lesiones leves.

Fuentes de socorro informaron que el accidente ocurrió en la autopista Ocozocoautla-Las Choapas, Veracruz, a la altura de la caseta de Ocuilapa, cuando el autobús de la empresa TLA Tiatanium, con número económico 27-HA-9X, que había salido de Ciudad de México, chocó en un costado con el camión que estaba estacionado sobre la carretera.

Las causas del accidente pudieron tratarse por la neblina que había en la madruga de este jueves, el exceso de velocidad y que el camión que se encontraba estacionado no tenía luces preventivas.

Hasta el lugar llegaron socorristas de la Cruz Roja, Protección Civil y elementos de la Policía para atender a los lesionados que fueron trasladados hacia el Hospital Gilberto Gómez Maza.

Más tarde llegaron peritos y agentes de la Fiscalía para realizar las diligencias, como parte de la carpeta de investigación que se abrió por este accidente.

Los cuerpos de las personas sin vida fueron trasladados hacia el Servicio Médico Forense (Semefo).

El tráfico en el área se tornó lento, debido a los trabajos que se realizaban el área.

