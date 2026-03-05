Monterrey. – La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga el hallazgo de restos humanos al interior de una noria, en el municipio de Salinas Victoria.

Los hechos se reportaron a la altura del kilómetro 31 de la Carretera Colombia, en una zona conocida como El Encino.

Al lugar se movilizaron peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones quienes al llegar confirmaron el hallazgo de los restos.

Trascendió que los restos podrían pertenecer a varios cuerpos, sin embargo, hasta el momento la Fiscalía Estatal sólo ha confirmado un cadáver.

Las autoridades solicitaron el apoyo de Protección Civil para la extracción de los restos.

Trascendió que el o los cadáveres fueron localizados por una madre buscadora, versión que no ha sido confirmada oficialmente.

afcl/LL