Las reservaciones para volar a la Ciudad de México durante el Mundial de Futbol se redujeron 2% en comparación con el periodo junio-julio de 2025, y a Guadalajara cayeron 3%, dio a conocer la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

“La disminución de las reservas en algunas ciudades mexicanas sede puede reflejar una curva de reservas más tardía, su mayor dependencia de los viajeros regionales y de corta distancia, y la etapa del torneo”, indicó.

Los vuelos a Monterrey subieron 7% y para las sedes en Estados Unidos y Canadá se elevaron de 2% a 8%.

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