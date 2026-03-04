Cuernavaca.- La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Viridiana León Hernández, informó este miércoles de la desaparición de Karol Toledo Gómez, estudiante de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Mazatepec, en el sur del estado, y llamó a las autoridades competentes a realizar acciones inmediatas, eficaces y coordinadas que permitan avanzar en su pronta localización.

De acuerdo con la ficha del Protocolo ALBA de Morelos, la joven tiene 18 años de edad y fue vista por última vez el 2 de marzo de 2026 en Mazatepec, Morelos.

Se informa que al momento de su desaparición vestía un pantalón de mezclilla azul, blusa con rayas y tenis del número 22.5.

Lee también Fuerzas federales catean inmuebles en Matamoros y San Fernando, Tamaulipas; detienen a 7 sujetos y aseguran armas, miles de cartuchos y autotanques

Como señas particulares tiene un tatuaje en forma de corazón en la mano izquierda y un lunar del lado izquierdo de la cara.

Por su parte, los estudiantes recordaron que en abril de 2025 se registró otro feminicidio contra su compañera de la Facultad de Psicología, de nombre Abril.

El caso más reciente es el de Kimberly Joselin, también estudiante de la UAEM. Sus familiares denunciaron su desaparición el viernes 20 de febrero y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) encontró el cuerpo sin vida el lunes 2 de marzo, en un predio contiguo a la Universidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr