Cuernavaca.— Este martes, miles de estudiantes de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM) marcharon desde el campus universitario hasta el centro de la ciudad para exigir justicia por el asesinato de su compañera Kimberly Joselin Ramos Beltrán.

“¡Ni silencio ni omisión, queremos investigación!”, gritaban los manifestantes, muchos con playeras gorras blancas, que repetían “¡justicia, justicia, justicia!”.

El contingente mayor caminó unos nueve kilómetros hacia el corazón de Cuernavaca. Allí iban estudiantes, familiares y compañeros de Kimberly.

Un segundo grupo, de esta misma marcha, estuvo conformado por el denominado “bloque negro”, el cual realizó pintas en el Palacio de Gobierno en protesta por la ausencia de información precisa de parte de las autoridades universitarias.

La actitud de los manifestantes se radicalizó al percatarse de que dos trabajadores del Poder Ejecutivo se burlaban de ellos desde una ventana del segundo piso del edificio. Enseguida rompieron ventanas, lanzaron piedras y pintaron los muros, además de dejar cartulinas con consignas en contra de la Rectoría de la UAEM.

Crimen y ruptura

Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de Contaduría de la UAEM, de 18 años, desapareció el pasado 20 de febrero. Su cuerpo fue hallado la tarde del lunes 2 de marzo en un predio del poblado de Chamilpa, una zona boscosa de Cuernavaca que limita con la UAEM.

Este caso fragmentó a la universidad. Por un lado, los estudiantes acusan la reacción tardía de la rectora Viridiana León Hernández, así como su renuencia al diálogo y la falta de transparencia sobre las investigaciones.

La rectora, por su parte, hizo una convocatoria al diálogo, anunció nuevas medidas de seguridad en la universidad y acusó intervención de agentes externos en las recientes protestas, con tintes violentos.

Con esta división, al otro extremo de la ciudad, la rectora de la UAEM encabezó una segunda marcha, la cual inició su recorrido pasadas las 7:00 horas.

Con ella marcharon algunos estudiantes y personal del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la universidad.

En declaraciones a la prensa, la rectora León Hernández condenó los actos de violencia registrados en protestas anteriores y llamó a mantener las movilizaciones estudiantiles dentro de un marco pacífico.

También demandó a la Fiscalía General del Estado justicia para la joven y todo el peso de la ley para los responsables de la desaparición forzada de la alumna.

Además exigió un informe con claridad y oportunidad sobre el caso y adelantó que la UAEM reforzará la seguridad en el Campus Chamilpa, con mayor presencia de personal privado y la instalación de botones de pánico.

Identifican cuerpo

Kimberly desapareció el viernes 20 de febrero. Según los videos internos de la UAEM, la joven sí llegó al campus universitario. Las autoridades universitarias entregaron el material de video hasta seis días después de los hechos a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.

Los estudiantes también exigieron mayores medidas de seguridad dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Foto: Tony Rivera / EL UNIVERSAL

Este es uno de los motivos de molestia de los estudiantes.

El lunes, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre el hallazgo de un cuerpo humano en un predio contiguo a la UAEM.

Fuentes cercanas al caso confiaron a EL UNIVERSAL que el cadáver reúne las características de Kimberly; un día antes se encontró ropa que corresponde a la descripción de la que vestía la joven el día en que fue vista por última vez.

La tarde de ayer, la FGE emitió un comunicado en el que confirmó que el cuerpo encontrado es el de la estudiante universitaria.

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, indicó que, de acuerdo con “los estudios practicados en las últimas horas por la Coordinación General de Servicios Periciales” se logró la identificación del cuerpo.

Señaló que esta información fue comunicada a su familia, “privilegiando su derecho a conocer la verdad antes de cualquier pronunciamiento público”, y dijo que la investigación se ha conducido bajo el principio del debido proceso, dignidad de la víctima y de las víctimas indirectas.

“Los hechos que han generado profunda preocupación en torno a la desaparición de Kimberly Joselin nos duelen a todas y todos. Reconozco y comprendo la indignación, el dolor de la familia y la exigencia legítima de justicia expresada en la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en toda la entidad”, expresó el fiscal.

“No habrá impunidad. Este es nuestro compromiso institucional”, aseguró.

Agregó que desde que la familia denunció la ausencia de Kimberly la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas “actuó en el ámbito de sus responsabilidades con apego a los protocolos correspondientes y con acciones para su localización”.

Por este caso está detenido Jared Alejandro, alumno de la UAEM, en cuya casa hallaron la credencial del INE y el bolso de Kimberly.

El fiscal precisó que el joven “se encuentra en prisión preventiva en espera de que un juez determine su situación jurídica”.

Por la mañana, la gobernadora Margarita González Saravia llamó al Poder Judicial a que no haya impunidad. El secretario de Gobierno, Édgar Maldonado, dijo que se dará a conocer un plan de seguridad para la UAEM.

Frente al Palacio de Gobierno colocaron un pupitre donde pusieron rosas blancas en memoria de su compañera asesinada. Foto: Tony Rivera / EL UNIVERSAL