Cuernavaca, Mor.- En un operativo interinstitucional en el municipio de Amacuzac, limítrofe con el Estado de Guerrero, fueron detenidos la síndica y el tesorero municipal, por el delito de extorsión agravado.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), precisó que como parte de la estrategia nacional contra la extorsión integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Morelos ejecutaron tres órdenes de aprehensión en contra de funcionarios del municipio de Amacuzac.
Se trata de Patricia “N”, quien se desempeñaba como síndica municipal; Azucena “N”, con funciones de regidora; y Alejandro Bladimir “N”, quien fungía como tesorero del ayuntamiento.
La dependencia informó que de manera paralela, se ejecutó una orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia Centro de la misma demarcación, donde también se cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada en contra de Carlos “N”, alias “El Camarón”, identificado como enlace y mando criminal del grupo delictivo “Familia Michoacana”.
“Estas acciones operativas continuarán desarrollándose en distintas regiones del estado de Morelos con el objetivo de fortalecer la seguridad y recuperar la paz y tranquilidad para la población”, sostuvo el secretario de Seguridad Pública estatal, Miguel Ángel Urrutia Lozano.
