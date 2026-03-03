Más Información

El hallazgo de un dentro de un bote de basura en el centro de Gómez Palacio, , causó la movilización de corporaciones de seguridad. Autoridades consideran que fue exhumado de algún panteón porque fue hallado junto a un cartel con un mensaje alusivo a un ritual.

De acuerdo con un reporte preliminar, este último no contaba con piezas dentales ni mandíbulas y poseía un color amarillento. Fue asegurado por elementos de servicios periciales de la Vicefiscalía General duranguense.

La alcaldesa Betzabé Martínez comentó que el presunto empleo del cráneo en algún ritual fue un acto irresponsable que busca generar inquietud entre la ciudadanía.

Indicó que es un hecho aislado, pues no es una situación cotidiana ni refleja lo que ocurre en el municipio. "Gómez Palacio está en paz y tranquilo. Este tipo de acciones no forman parte de nuestra realidad".

Asimismo, destacó que existe coordinación permanente con el gobierno federal y estatal, las fuerzas armadas como la Guardia Nacional (GN) y el Ejército, los cuales componen el Mando Especial de La Laguna.

Las autoridades competentes hacen las indagaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y evitar la repetición de dicha acción, que produjo alarma y desinformación.

