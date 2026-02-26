Tultepec, Méx.— Los restos humanos de dos personas fueron localizados desmembrados y al interior de cuatro bolsas de plástico, en la colonia El Mirador, en el municipio de Tultepec, donde pobladores reportaron a las autoridades no haber observado nada por la mañana del miércoles.

Después de recibir el reporte al centro de monitoreo municipal C4, oficiales de Seguridad Pública de Tultepec se trasladaron a la calle San José Oriente, donde vieron en un terreno baldío y entre la maleza crecida, dos bolsas negras de plástico en cuyo interior habían restos humanos.

Fuentes locales señalaron que se trataba de un torso y la parte inferior del cuerpo de dos personas, por lo que procedieron a delimitar un perímetro que acordonaron con cintas amarillas para evitar que se contaminara la escena, notificando además a la agencia del ministerio público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Luego de haber establecido el cordón de seguridad, los policías municipales fueron alertados sobre otro hallazgo en la misma calle, a unos metros del predio baldío, y al acercarse, observaron otras dos bolsas plásticas.

Tras la inspección ocular, dieron cuenta de dos cabezas, razón por la que acordonaron el espacio a la espera de la FGJEM.

En las labores de vigilancia y acordonamiento ayudaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, quienes se mantuvieron en el sitio.

Agentes periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México hicieron el levantamiento de las bolsas con los restos humanos, además de recabar indicios para iniciar las averiguaciones correspondientes al caso.

Pobladores de la colonia El Mirador refirieron que no había ocurrido una situación de ese tipo y agregaron no haber escuchado algún movimiento extraño durante la madrugada o por la mañana del miércoles. Además, dijeron desconocer la identidad y el sexo de los cuerpos hallados en las bolsas.

Tultepec colinda con el municipio de Tultitlán, donde en enero del presente año se reportaron hallazgos de cuerpos embolsados, como en las colonia Ampliación Las Torres, San Francisco Chilpan y en Granjas San Pablo.

El primer caso reportado fue el de la colonia Ampliación Las Torres, cuando el 9 de enero pobladores vieron una bolsa negra de la que emanaba un olor fétido, y tras el arribo de autoridades, constataron que se trataban de los restos de una persona.

Para el 14 de enero, en la comunidad de San Francisco Chilpan, en una caja tipo huacal se localizaron dentro de una bolsa otros restos humanos.

Luego, el 23 de enero, en la calle Jazmín de la colonia Granjas San Pablo encontraron una bolsa negra de la que escurría sangre; y policías municipales verificaron que al interior se encontraban partes de una persona.