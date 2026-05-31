Tlalnepantla, Méx.- La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de México, Luz María Hernández, afirmó que el partido buscará obtener la mayoría de los cargos en disputa durante las elecciones de 2027 y señaló que el trabajo de alcaldes y alcaldesas será determinante en la evaluación ciudadana.

“Nosotros vamos por carro completo”, expresó, en entrevista, al considerar que los gobiernos municipales emanados de Morena han realizado trabajo en sus localidades, aunque indicó que todos los casos deberán revisarse.

“Creo que se ha hecho un buen trabajo por parte de los alcaldes y las alcaldesas; hay que revisar la rendición de cuentas”, dijo.

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Hernández llamó a las autoridades municipales a mantener cercanía con la población y ser transparentes.

“Yo los invito a que trabajen con amor a su pueblo, que trabajen como nos ha mandado nuestro postulado, que es rendir cuentas con amor al prójimo y a la patria”, señaló.

Añadió que quienes ocupan cargos públicos están sujetos al escrutinio ciudadano.

“Ponerte en una plaza pública indica que vas a ser evaluado de todo a todo”, dijo.

La presidenta estatal de Morena sostuvo que dentro del movimiento debe mantenerse la unidad y priorizar el proyecto político por encima de intereses personales o disputas internas.

“Hoy, lo más importante que las candidaturas y los intereses personales es primero la patria”, expresó.

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También indicó que las personas que aspiren a una candidatura deberán pasar por distintos procesos internos de evaluación, esto ante personajes de otros partidos políticos que se han sumado a Morena en los últimos años.

“Morena es un partido abierto y claro que pasan por filtros, primer filtro es el de la comisión de evaluación para la afiliación y ahora hay más filtros que tienen que ver con el tamiz de si son personas dignas de representar”, comentó.

La dirigente estatal aseguró que Morena cuenta en el Estado de México con 2 millones de militantes rumbo al proceso electoral de 2027.

mahc