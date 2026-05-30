Tuxtla Gutiérrez.- El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas entregó este viernes los certificados de registro de tres nuevos partidos políticos estatales que buscarán contender en las elecciones intermedias de 2027.

El órgano electoral otorgó los certificados de registro a los nuevos partidos políticos Movimiento de Esperanza de Chiapas, Partido Conciencia Humana y Fuerza Chiapaneca.

Esos institutos políticos surgieron de las organizaciones ciudadanas Movimiento de Esperanza y Humanismo de Chiapas A.C, Movimiento Humanista de Chiapas A.C. y Fuerza Chiapaneca 4T A.C.

La consejera presidenta Marina Martha López Santiago dijo que ese acto protocolario fue la conclusión de un procedimiento legal, técnico y administrativo previsto por la normatividad electoral.

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Así como también representa un hecho muy importante, como es la ampliación de las vías de participación política, para que la comunidad se exprese y participe en los procesos democráticos.

La funcionaria electoral manifestó que la creación de nuevas fuerzas políticas no debe entenderse sólo como el surgimiento de nuevas organizaciones partidistas, sino como una expresión legítima del derecho de asociación política y de la participación ciudadana en los asuntos públicos.

Quienes han recibido este certificado, afirmó, asumen una enorme responsabilidad ante la comunidad porque obtener el registro es un derecho que implica obligaciones legales, éticas y democráticas.

Recibieron los certificados correspondientes Rocío del Carmen Farrera Ruíz, por el Partido Movimiento de Esperanza de Chiapas; Manuel de Jesús Vázquez Guzmán, en representación del Partido Conciencia Humana y Mauricio Eduardo Morales Balcázar, por el Partido Fuerza Chiapaneca.

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El pasado jueves, en sesión extraordinaria, el Consejo General del IEPC resolvió la procedencia de las solicitudes de registro de los tres nuevos partidos políticos estatales.

La consejera Gloria Esther Mendoza Ledesma, presidenta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, explicó que las nuevas entidades partidistas cumplieron los requisitos exigidos por las leyes federales y locales.

Dichos requisitos fueron la presentación de sus documentos básicos, estatutos y declaración de principios, celebración de asambleas distritales o municipales requeridas, afiliaciones necesarias, informes mensuales financieros y la atención a los requerimientos realizados por la autoridad electoral.

El registro de los nuevos partidos políticos locales tendrá efectos constitutivos a partir del primer día del próximo mes de julio, que será cuando el Consejo General emitirá, en su momento, el acuerdo de la redistribución del financiamiento público correspondiente.

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afcl