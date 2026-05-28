Pachuca. - Sanciones económicas por un total de 9 millones 743 mil 825 pesos en contra de tres partidos políticos fueron dadas a conocer por el Instituto Estatal Electoral, como parte de la fiscalización instruida por el órgano federal, relacionada con irregularidades detectadas en el manejo y comprobación de recursos financieros.

De acuerdo con el consejero Alfredo Alcalá Montaño, se informó sobre los procedimientos sancionadores en contra del Partido Revolucionario Institucional, que tuvo una sanción por 309 mil 553 pesos; mientras que el Partido del Trabajo recibió una multa de 46 mil 976 pesos y Nueva Alianza de 9 millones 387 mil 296 pesos.

Indicó que el monto total supera los 9 millones de pesos y que, de acuerdo con la normatividad en la materia, estas sanciones se ejecutarán a través del órgano electoral local mediante reducciones de hasta 25 por ciento en las ministraciones mensuales.

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Señaló que estos no son los únicos partidos que tienen este tipo de multas, ya que todos cuentan con alguna sanción; sin embargo, en el acuerdo discutido durante la sesión del Instituto Estatal Electoral únicamente se atendió a estos tres partidos políticos.

Mal manejo financiero y reportes de gastos erróneos

Resaltó que las irregularidades van desde un mal manejo financiero hasta deficiencias en la comprobación y reporte de gastos ante las autoridades electorales. Incluso, mencionó que hubo un caso en el que una persona obligada retiró recursos de manera indebida.

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Ante ello, consideró necesaria la necesidad de fortalecer la fiscalización interna y la rendición de cuentas para garantizar el uso correcto de los recursos públicos destinados a la materia electoral.

Los recursos recuperados por estas acciones se entregan a la investigación de la ciencia en el Estado, a través del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (Citnova)

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