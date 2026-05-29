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Amandititita se mostró sorprendida porque una vez más, en redes sociales, la están criticando por su peso, la cantante y escritora de 46 años lamentó que nuevamente se vaya a ser viral y famosa por este hecho, y reflexionó sobre los estereotipos y por qué no le interesa cumplirlos.
"No puede ser que otra vez voy a servir al por gorda", dijo en un video.
La intérprete dejó claro que no está obsesionada con ser flaca, y que si sube y baja de peso es por varios factores, como el que a veces es disciplinada pero a veces no, y es feliz con ello.
"Sí, subo y bajo de peso es porque, primero que nada tengo 46 años, dos, yo no estoy obsesionada con estar flaca", expresó
Explicó que no se la pasa en el gimnasio y que se ha dedicado a construir otras cosas y no tiene esa obsesión; confesó que a veces se come unos helados, unos chilaquiles, unos tacos y se le nota, y a veces va al gimnasio y se porta bien y se le nota,
Explicó que mide muy poquito y que si sube 2 kilos se le ven como siete y si baja 2 kilos se le ve como que bajó siete.
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Cuestionó que a la gente ¿qué le importa? pues ella claramente no es modelo, y aclaró que su sueño era ser escritora y tiene tres libros así como que quería ser cantante y tiene cuatro discos.
"Yo no quiero ser una güera Televisa ni una influencer de TikTok, ¿porque sienten que yo los decepciono al subir de peso? yo no les prometí eso", dijo tajante.
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Amanda Lalena Escalante Pimentel, el verdadero nombre de Amandititita, dijo que es satisfactorio que ella sea un referente de que se pueden lograr cosas sin cumplir con un prototipo, y aunque admitió que es bueno estar delgado por salud, lo que la mucha de la gente que le escribe quiere, es que esté muy flaca, algo que reiteró, nunca va a pasar porque ella se enfoca en las ideas y los sentimientos.
Hizo el llamado a que si se le critica por su peso, al menos que también se hable de los conciertos gratuitos que está realizando en diversas alcaldías, y bromeó diciendo que comparen su peso en las diferentes alcaldías, afirmó que si se ve flaca es porque en esa alcaldía la comida no estaba buena.
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