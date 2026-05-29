Cuernavaca.- El presidente municipal de Jonacatepec, Israel Andrade, citado en investigaciones federales por presuntos nexos con la delincuencia, presentó un recurso de amparo ante la justicia federal tras denunciar el inminente riesgo de ser aprehendido por corporaciones policiales.

Andrade, quien cumple su cuarto periodo como alcalde de ese municipio, en distintos tiempos y por varios partidos políticos, argumentó en su recurso de amparo que policías del municipio de Temoac, contiguo a su demarcación, irrumpieron en el Palacio Municipal de Jonacatepec y señalaron que llevaban “una orden” para ser ejecutada.

Con ese temor fundado, el edil solicitó la suspensión de cualquier orden de detención o arresto en su contra, sin embargo, el juzgado federal concluyó que no era posible concederla en esos términos al considerar que el acto reclamado ya había sido emitido, por lo que se trata de un acto consumado.

Hace nueve días elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ejecutaron siete de 10 órdenes de aprehensión en contra de un alcalde, un expresidente municipal, funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, dirigentes locales del Transporte Público y una consejera de Morena.

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En el paquete de órdenes de aprehensión venía el edil de Cuautla, Jesús Corona Damián, pero logró huir y es considerado prófugo de la justicia. Todos los detenidos, con excepción de la política de Morena, Arisbel Rubí “N”, fueron vinculados a proceso por un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal de Sonora.

Israel Andrade es uno de los presidentes municipales que no asistieron ayer a la reunión que convocó la gobernadora Margarita González Saravia para la presentación de su “Plan por la Seguridad de Morelos”.

Su administración ha estado marcada por constantes polémicas, como la ocurrida en diciembre de 2025 cuando fue señalado por declaraciones controversiales durante manifestaciones en su contra, luego de disturbios registrados en ese municipio de la zona oriente del estado.

En esa ocasión el gobierno estatal intervino para restablecer la gobernabilidad tras tensiones derivadas de un accidente donde un menor resultó herido presuntamente por una patrulla municipal. También ha enfrentado señalamientos por palenques clandestinos, donde ocurrieron hechos violentos con saldo mortal.

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