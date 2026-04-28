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Amandititita llegará a las 16 alcaldías que comprenden el territorio de la Ciudad de México, para presentarse en concierto, los cuales, no tendrán ningún costo; aquí te decimos en qué fecha y a qué hora se presentará en tu demarcación.
Fue a través de las redes sociales del Gobierno de la CDMX, así como en las cuentas oficiales de la cantante, que se dio a conocer que está próxima a realizar una gira de conciertos en la capital.
Para "la Reina de la anarcumbia" se trata de un logro en su carrera, debido a que, en las letras de sus canciones, ha retratado gran parte de la realidad de nuestra ciudad.
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"Durante 17 años he escrito y cantado de la ciudad, sé que esta gira seguirá nutriendo mi proyecto de vida, que es hablar del valor y la resistencia de los mexicanos".
¿En qué fechas y en qué lugares se presentará Amandititita?
La serie de conciertos que ofrecerá la cantante de "La muy muy" comenzarán el domingo, 3 de mayo; será el primero de 16 domingos en los que se presentará en las alcaldías de la CDMX.
- 3 de mayo - Plaza del Bolero, Tlalpan
- 10 de mayo - Jardín Santiago Xicoténcatl, Benito Juárez
- 17 de mayo - Deportivo El Cacalote, Cuajimalpa
- 24 de mayo - Alameda Sur, Coyoacán
- 31 de mayo - Jardín de Santiago, Tlatelolco, Cuauthemóc
- 7 de junio - Utopía Meyehualco, Iztapalapa
- 14 de junio - Foro Cultural Magdalena Contreras
- 21 de junio - Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo
- 28 de junio - Velaria del Campamento de Dos de Octubre, Iztacalco
- 26 de julio - Plaza San Jacinto, Álvaro Obregón
- 2 de agosto - Sede por definir, Xochimilco
- 9 de agosto - Deportivo Eduardo Molina, Venustiano Carranza }
- 16 de agosto - Explanada Tecómitl, Milpa Alta
- 23 de agosto - Parque del Mestizaje, Gustavo A. Madero
- 30 de agosto - Mizquic, Tláhuac
- 6 de septiembre - Parque Tezozómoc, Azcapotzalco
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