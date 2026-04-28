Amandititita llegará a las 16 alcaldías que comprenden el territorio de la Ciudad de México, para presentarse en concierto, los cuales, no tendrán ningún costo; aquí te decimos en qué fecha y a qué hora se presentará en tu demarcación.

Fue a través de las redes sociales del Gobierno de la CDMX, así como en las cuentas oficiales de la cantante, que se dio a conocer que está próxima a realizar una gira de conciertos en la capital.

Para "la Reina de la anarcumbia" se trata de un logro en su carrera, debido a que, en las letras de sus canciones, ha retratado gran parte de la realidad de nuestra ciudad.

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"Durante 17 años he escrito y cantado de la ciudad, sé que esta gira seguirá nutriendo mi proyecto de vida, que es hablar del valor y la resistencia de los mexicanos".

¿En qué fechas y en qué lugares se presentará Amandititita?

Amandititita se presentará en CDMX, de mayo a septiembre. Foto: Instagram, vía @amanditita

La serie de conciertos que ofrecerá la cantante de "La muy muy" comenzarán el domingo, 3 de mayo; será el primero de 16 domingos en los que se presentará en las alcaldías de la CDMX.

3 de mayo - Plaza del Bolero, Tlalpan

10 de mayo - Jardín Santiago Xicoténcatl, Benito Juárez

17 de mayo - Deportivo El Cacalote, Cuajimalpa

24 de mayo - Alameda Sur, Coyoacán

31 de mayo - Jardín de Santiago, Tlatelolco, Cuauthemóc

7 de junio - Utopía Meyehualco, Iztapalapa

14 de junio - Foro Cultural Magdalena Contreras

21 de junio - Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo

28 de junio - Velaria del Campamento de Dos de Octubre, Iztacalco

26 de julio - Plaza San Jacinto, Álvaro Obregón

2 de agosto - Sede por definir, Xochimilco

9 de agosto - Deportivo Eduardo Molina, Venustiano Carranza }

16 de agosto - Explanada Tecómitl, Milpa Alta

23 de agosto - Parque del Mestizaje, Gustavo A. Madero

30 de agosto - Mizquic, Tláhuac

6 de septiembre - Parque Tezozómoc, Azcapotzalco

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