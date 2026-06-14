[Publicidad]
Baja California se consolidó como uno de los estados con mejores condiciones para el desarrollo económico y la generación de empleo formal al ubicarse en el tercer lugar nacional con menor nivel de informalidad laboral, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Ante estos resultados, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó que la entidad mantiene una economía dinámica, impulsada por su ubicación estratégica, su vocación exportadora, la atracción de inversiones y el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.
La mandataria señaló que las cifras del INEGI reflejan la confianza de los inversionistas en Baja California, así como el impacto de las políticas públicas orientadas a promover la formalización de los negocios, el crecimiento empresarial y la creación de empleos con prestaciones y seguridad social.
Lee también CNTE acuerda rechazar propuestas del gobierno; fortalecerá huelga nacional
El informe del organismo estadístico coloca a Baja California entre las entidades con menores niveles de informalidad laboral del país, lo que, afirmó, se traduce en mayores condiciones de estabilidad y bienestar para las familias bajacalifornianas.
Ávila Olmeda subrayó que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre los sectores productivo, empresarial y gubernamental para construir una economía más justa, incluyente y con prosperidad compartida.
[Publicidad]
Asimismo, reiteró que su administración continuará impulsando acciones para mejorar las condiciones laborales y fortalecer el desarrollo económico del estado, con el objetivo de consolidar a Baja California como un referente nacional en crecimiento con bienestar social.
Tribunal Electoral ordena analizar denuncia de Grecia Quiroz contra Noroña por violencia política; pide acceso a la justicia
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
aov
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Estados
Américo Villarreal: Tamaulipas vive transformación histórica; será uno de los polos estratégicos más importantes, dice
Universal Deportes
Costa de Marfil logra triunfo de última hora sobre Ecuador en su debut en Mundial 2026
Nación
Comunidades de Campeche se suman a "Diálogos entre Justicias"; SCJN promueve el reconocimiento de sistemas normativos indígenas
Tendencias
¡No los tires a la basura!; descubre cómo reutilizar tus garrafones de plástico
Sección
SMSEM, Secretaría de las Mujeres y SIPINNA impulsan capacitación docente contra la violencia escolar
Sección
Ariadna Montiel refrenda compromiso de Morena con la organización popular en Chihuahua
Sección
Metro CDMX: Denuncian el mal estado de las plantas y la tierra en el "muro verde" de Villa de Cortés
Sección
¿Quién era Oliver Tree? Conoce más del cantante estadounidense que falleció en un accidente aéreo