Baja California se consolidó como uno de los estados con mejores condiciones para el desarrollo económico y la generación de empleo formal al ubicarse en el tercer lugar nacional con menor nivel de informalidad laboral, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Ante estos resultados, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó que la entidad mantiene una economía dinámica, impulsada por su ubicación estratégica, su vocación exportadora, la atracción de inversiones y el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

La mandataria señaló que las cifras del INEGI reflejan la confianza de los inversionistas en Baja California, así como el impacto de las políticas públicas orientadas a promover la formalización de los negocios, el crecimiento empresarial y la creación de empleos con prestaciones y seguridad social.

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El informe del organismo estadístico coloca a Baja California entre las entidades con menores niveles de informalidad laboral del país, lo que, afirmó, se traduce en mayores condiciones de estabilidad y bienestar para las familias bajacalifornianas.

Ávila Olmeda subrayó que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre los sectores productivo, empresarial y gubernamental para construir una economía más justa, incluyente y con prosperidad compartida.

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Asimismo, reiteró que su administración continuará impulsando acciones para mejorar las condiciones laborales y fortalecer el desarrollo económico del estado, con el objetivo de consolidar a Baja California como un referente nacional en crecimiento con bienestar social.

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