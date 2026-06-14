LA PAZ, BCS., 14 de junio.— Baja California Sur puso en operación un nuevo Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5) que concentrará la atención de llamadas al 911 y 089, la red estatal de videovigilancia, la operación de drones policiales y el análisis de información para responder a emergencias, delitos de alto impacto y situaciones de riesgo.

El nuevo complejo, ubicado en la ciudad de La Paz, sustituye el esquema bajo el que operó el antiguo C4 durante más de dos décadas y busca ampliar las capacidades de coordinación, inteligencia y respuesta de las corporaciones de seguridad en los cinco municipios, en un contexto donde la entidad ha registrado enfrentamientos entre grupos criminales, y ataques directos a fuerzas federales y locales.

Entre las áreas incorporadas destacan una sala de crisis para incidentes de alto impacto, unidades de análisis e investigación, monitoreo permanente de cámaras de videovigilancia y una unidad especializada en la operación de vehículos aéreos no tripulados de la Policía Estatal Preventiva.

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El centro también concentrará la atención de llamadas de emergencia y denuncia anónima, además del procesamiento de información proveniente de reportes ciudadanos, videovigilancia y despliegues operativos para apoyar las labores de prevención e investigación, explicó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Alfredo Cancino Vicente.

Baja California Sur estrena C5 con drones y videovigilancia; refuerzan estrategia ante violencia criminal. Foto: Especial

Añadió que la modernización responde a la necesidad de fortalecer capacidades institucionales frente a escenarios cada vez más complejos en materia de seguridad pública.

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“Existen factores que influyen directamente en los niveles de seguridad de una entidad. Algunos de ellos son ajenos al control de las autoridades, pero otros dependen directamente del fortalecimiento institucional, de las condiciones laborales, el equipamiento, los vehículos y la tecnología que permita hacer más eficiente la respuesta de las corporaciones”, declaró.

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El funcionario reconoció que durante la actual administración la entidad ha enfrentado desafíos –dijo– que han puesto a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones.

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“Estamos conscientes que las amenazas en materia de seguridad son permanentes. Durante la presente administración, Baja California Sur ha enfrentado momentos complejos, grandes amenazas en materia de seguridad, hemos vivido desafíos que han puesto a prueba la capacidad y fortaleza de nuestras instituciones, pero gracias al compromiso de nuestro personal, ha sido posible hacerles frente de manera exitosa”, sostuvo.

Baja California Sur estrena C5 con drones y videovigilancia; refuerzan estrategia ante violencia criminal. Foto: Especial

Amplían la red de videovigilancia

En ese contexto, indicó que el proyecto integral incluyó la ampliación de la red de videovigilancia, el fortalecimiento del sistema de lectura de placas vehiculares, la actualización de protocolos operativos y la incorporación de nuevas áreas especializadas, entre ellas la Policía Estatal Cibernética, la Unidad de Análisis Táctico Operativo, la Unidad de Análisis e Investigación y la Unidad de Vehículos Aéreos no Tripulados, que operarán desde el nuevo complejo.

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Las nuevas instalaciones integran además espacios para la atención de casos de violencia contra las mujeres, áreas médicas de apoyo y unidades de análisis táctico orientadas al seguimiento de fenómenos delictivos.

El gobernador, Víctor Castro Cosío, sostuvo que con este nuevo centro buscan que “Baja California Sur siga siendo uno de los estados más seguros del país”.

El año pasado el centro de respuesta anterior atendió 139 mil llamadas reales durante 2025, Adicional, recibieron 17 mil llamadas de broma, razón por la cual autoridades refrendaron el llamado a la ciudadanía para utilizar los números de emergencia de forma responsable.

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Baja California Sur estrena C5 con drones y videovigilancia; refuerzan estrategia ante violencia criminal. Foto: Especial

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La construcción y equipamiento del nuevo C5 representó una inversión de 35 millones de pesos, como parte de una estrategia estatal orientada al fortalecimiento de infraestructura tecnológica, videovigilancia, análisis criminal y coordinación operativa.

La obra implicó dos años de construcción y su puesta en marcha en este mes de junio ocurre cuando Baja California Sur cumple poco más de un año de una escalada de violencia asociada a la disputa entre grupos del narcotráfico, periodo en que se han registrado enfrentamientos, ataques contra fuerzas de seguridad, homicidios y privaciones ilegales de la libertad en distintas regiones del estado.

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