El fin de semana del Gran Premio de España quedó marcado por la gran victoria de Lewis Hamilton, quien rompió una racha de casi dos años sin ganar en la Fórmula 1 y cosechó la primera con Ferrari para llegar a 106 triunfos en su carrera.

Esta victoria del siete veces campeón del mundo también significó el fin del dominio de Mercedes, pues la escudería alemana había ganado las últimas seis carreras, con Kimi Antonelli como protagonista al tener cinco de esos seis triunfos y George Russell sumaba uno.

Además, el podio en el Circuito de Montmeló fue totalmente inglés. Lewis Hamilton fue acompañado por George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren).

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Lewis adds another glorious chapter to his spectacular career 🤩#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/eLuLKFRDtM — Formula 1 (@F1) June 14, 2026

Kimi Antonelli, actual líder del campeonato de pilotos, no logró terminar la carrera por una falla en su monoplaza, por lo que se quedó sin sumar puntos y vio sus distancia reducirse.

El joven italiano de 19 años sigue en la punta con 156 unidades, detrás de él ya aparece el legendario Hamilton a 41 puntos de diferencia y el tercer lugar es para George Russell, quien está a 50 de su compañero.

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Por su parte, Sergio 'Checo' Pérez, continúa como uno de los pilotos sin sumar en lo que va de la temporada.

Así marcha el Campeonato de Pilotos después del GP de Barcelona

Kimi Antonelli (Mercedes) 156 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) 115 puntos George Russell (Mercedes) 106 puntos Charles Leclerc (Ferrari) 75 puntos Lando Norris (McLaren) 73 puntos Oscar Piastri (McLaren) 68 puntos Max Verstappen (Red Bull) 55 puntos Pierre Gasly (Alpine) 41 puntos Isack Hadjar (Red Bull) 34 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) 28 puntos