[Publicidad]
El fin de semana del Gran Premio de España quedó marcado por la gran victoria de Lewis Hamilton, quien rompió una racha de casi dos años sin ganar en la Fórmula 1 y cosechó la primera con Ferrari para llegar a 106 triunfos en su carrera.
Esta victoria del siete veces campeón del mundo también significó el fin del dominio de Mercedes, pues la escudería alemana había ganado las últimas seis carreras, con Kimi Antonelli como protagonista al tener cinco de esos seis triunfos y George Russell sumaba uno.
Además, el podio en el Circuito de Montmeló fue totalmente inglés. Lewis Hamilton fue acompañado por George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren).
Lee también Checo Pérez cosecha su mejor resultado con Cadillac en el GP de Barcelona
Kimi Antonelli, actual líder del campeonato de pilotos, no logró terminar la carrera por una falla en su monoplaza, por lo que se quedó sin sumar puntos y vio sus distancia reducirse.
El joven italiano de 19 años sigue en la punta con 156 unidades, detrás de él ya aparece el legendario Hamilton a 41 puntos de diferencia y el tercer lugar es para George Russell, quien está a 50 de su compañero.
[Publicidad]
Lee también La Selección Mexicana retoma entrenamientos de cara al choque crucial con Corea del Sur
Por su parte, Sergio 'Checo' Pérez, continúa como uno de los pilotos sin sumar en lo que va de la temporada.
Así marcha el Campeonato de Pilotos después del GP de Barcelona
- Kimi Antonelli (Mercedes) 156 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) 115 puntos
- George Russell (Mercedes) 106 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) 75 puntos
- Lando Norris (McLaren) 73 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) 68 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) 55 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) 41 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) 34 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) 28 puntos
[Publicidad]
Más información
Nación
Comunidades de Campeche se suman a "Diálogos entre Justicias"; SCJN promueve el reconocimiento de sistemas normativos indígenas
Tendencias
¡No los tires a la basura!; descubre cómo reutilizar tus garrafones de plástico
Nación
Egresados y maestros del IPN crean conos robotizados; buscan disminuir accidentes viales
Universal Deportes
Guillermo Martínez evita hablar sobre la salida de Efraín Juárez de Pumas: "No me gustaría opinar"