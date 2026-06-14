Lewis Hamilton ganó el domingo su primera carrera de la Fórmula 1 desde que se unió a Ferrari hace dos años, después de que el líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, se derrumbó en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

Con su primera victoria desde el GP de Bélgica en julio del 2024, cuando aún estaba en Mercedes, Hamilton elevó su récord de triunfos a 106 victorias en su carrera.

El siete veces campeón del mundo aprovechó que traía neumáticos más frescos y una estrategia de paradas en boxes superior para adelantar George Russell, que terminó segundo tras salir desde la primera posición de la parrilla.

Antonelli había superado a Russell, su compañero de Mercedes, cuando su auto se detuvo en la pista con apenas cuatro vueltas por disputarse. El italiano había ganado cinco carreras consecutivas.

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Lewis Hamilton en el Circuito de Barcelona-Cataluña - Foto: AFP

Hamilton rompió el dominio de Mercedes en lo más alto del podio esta temporada, que se había prolongado durante seis carreras.

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“Muchas gracias por ayudarme a lograr este sueño”, dijo Hamilton por la radio a su equipo. “Gracias a todos por esforzarse tanto en casa, gracias a mi familia y a mis aficionados, que siguen recordándome quién soy. No podría haberlo hecho sin ustedes”.

Luego se subió a su auto, levantó el puño y corrió para saltar a los brazos de sus emocionados ingenieros y miembros del equipo de boxes.