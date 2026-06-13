La Copa del Mundo 2026 empezó y absolutamente nadie se quiere perder la fiesta de seguir al Tri en cada partido en México, ni siquiera el piloto de Cadillac Checo Pérez, que reveló su deseo de poder ver un partido del Mundial.

El ambiente que se vivió en la inauguración de la Copa del Mundo fue inolvidable, más de 80 mil mexicanos vibraron junto a la Selección Mexicana que ahora buscará el liderato del grupo A frente a Corea del Sur y lo hará en Guadalajara, donde jugará por primera vez un partido del torneo de naciones más importante.

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En la antesala del Gran Premio de Barcelona, Checo fue cuestionado si le gustaría poder escaparse del viejo continente para ver un partido de la Selección Mexicana, sobre todo ante Corea del Sur, ya que se jugará en la tierra donde él nació.

"Todo sigue igual, obviamente la agenda va cambiando un poco a ver si al final lo podemos lograr pero quiero ir a algún partido aunque ahora con la temporada europea es muy complicado pero espero estar en algún juego", declaró Checo.

Por ahora, falta que Pérez compita en el GP de Barcelona, donde arrancará decimonoveno, y después, podría viajar para estar presente el jueves en el estadio Guadalajara, donde México recibirá a los Tigres de Asia.

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